Ученые назвали 2 фактора, которые больше всего повышают риски рака

Ранее экспертам уже было известно о том, что индекс массы тела, питание, физическая активность и семейная история болезни значительно влияют на возникновение рака. Однако теперь они нашли самые основные факторы.

В ходе своего нового исследования эксперты определили 2 самых наиболее значительных факторов, которые увеличивают риск развития любого рака, пишет IFLS.

Ранее экспертам уже было известно о том, что индекс массы тела (ИМТ), питание, физическая активность и семейная история болезни значительно влияют на возникновение рака, однако именно возраст старше 50 лет и курение — основные факторы.

Команда ученых изучила данные 429 991 человека из США, у которых не было рака и наблюдали за каждым из них в течение 5 лет. Также в течение этого времени они стремились определить факторы, связанные с более чем двухпроцентным абсолютным риском развития любого рака.

"Так мы пришли к выводу, что абсолютный риск развития любого рака в течение 5 лет наблюдался почти у всех участников мужского и женского пола в возрасте 50 лет и старше. На втором месте после возраста было курение", — рассказали специалисты.

В течение всего исследования было диагностировано 15 226 случаев рака. Стоит отметить, что при этом у мужчин чаще всего наблюдался рак предстательной железы и легких, а у женщин — рак молочной железы и матки.

На 3 месте среди факторов риска для мужчин были :

алкоголь;

рак у родственников;

потребление красного мяса;

низкая физическая активность.

Для женщин:

индекс массы тела;

диабет 2 типа;

гистерэктомия.

"Учитывая тот факт, что мы надеемся на использование в будущем тестов, способных определить несколько типов рака, нам необходимо разбираться в том, кто подвергается наибольшему риску развития любого типа рака", — заключили ученые.

Напомним, что ранее эксперты выяснили, как зеленые бананы влияют на рак. Как оказалось, употребление зеленых бананов, а также злаков, макарон и риса снижает риски развития рака пищевода, желудка, желчевыводящих путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки.