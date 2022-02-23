Контактні особи. Як правильно і безпечно обійматися в епоху пандемії

Яку користь для здоров'я можуть принести обійми і як правильно обійматися в наші нелегкі часи — особливо, якщо ви в групі ризику.

Увечері 11 січня одна жителька австралійського Мельбурна пішла до клубу, зняла на відео свій відпочинок й виклала його в TikTok. Пост став вірусним, бо дівчина поводила себе доволі дивно: обіймалася з усіма відвідувачами клубу й пила коктейлі з чужих склянок. Все це вона робила, щоб якнайшвидше заразитися ковідом, — у лютому в дівчини весілля, і вона хотіла перехворіти до церемонії, а не відкладати її через позитивний тест. У соцмережі її відео співчутливо коментували інші жінки, які планують виходити заміж й хвилюються, що вкладені в організацію події зусилля й гроші будуть марними через пандемію. В австралійок є причини для хвилювання: на континенті вирує шалена хвиля коронавірусу. Загалом зареєстрували близько 1,5 млн випадків, і близько мільйона з них припадає на перші тижні 2022 року.

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Та жителька Мельбурна вже видалила своє відео з соцмережі. На відміну від майбутніх наречених, експерти не схвалили її поведінку, кажучи, що не варто так наражатися на небезпеку. Краще отримати бустерну дозу вакцини, ніж заразитися і мати тяжкий перебіг хвороби.

Ще цікавішим є те, як пандемія змінила сприйняття такого звичного жесту, як обійми.

[ + – ] Навесні 2020-го подружжя з Канади Каролін та Ендрю Елліс придумали Hug Glove, або "Рукавички для обіймів", щоб Каролін змогла обіймати свою маму Сьюзан, яка дуже скучила за рідними на карантині. Фото: Getty Images

Дворічна практика карантинів із обмеженнями спілкування й вимогами дистанції спричинила те, що люди, з одного боку, страшенно сумують за тілесним контактом із близькими й навіть впадають у депресію через це. З іншого боку, поведінку, схожу на жести тієї австралійки, спримають як малоприйнятну й загрозливу. А такі дати, як День обіймів, що в США й Великій Британії відзначають 21 січня, сприймають майже як анахронізм.

Боббі Фішер , американський шахіст

"Нема нічого більш цілющого за людський доторк"

Проте впадати у відчай не варто навіть на тлі загрозливих пандемічних подій. Попри нинішні оцінки обіймів як ризикованої поведінки, в довготривалій перспективі вони цілющі, особливо для дітей. До такої думки приходять медики та психологи, проводячи тривалі спостереження та експерименти. До них приєднуються навіть уряди країн, які з часом ослаблюють карантинні обмеження, зокрема заборону на обійми.

Обійми-антистрес. Чому нам важливо обійматися

[ + – ] Обійми не замінять пігулку від високого тиску, проте побічно можуть впливати на фізичний стан людини

На популярних онлайн-ресурсах, присвячених здоров’ю, можна прочитати, що обійми — мало не панацея від усіх хвороб, вони нормалізують тиск і знижують больові синдроми. Це, звичайно, перебільшення. Дослідники, що вивчають вплив обіймів на здоров’я, набагато обережніші в оцінках.

Цей вплив не є безпосереднім, обійми не замінять пігулку від високого тиску, проте побіжно можуть впливати на фізичний стан людини. Таких висновків дійшла група дослідників з Університету Карнегі-Меллон у Пенсильванії, США, яка у 2014 році провела експеримент про вплив обіймів на перебіг хвороб. Науковці працювали з групою, до якої увійшли 404 дорослі людини, анкетували їх протягом двох тижнів, з’ясовуючи, як часто вони сваряться з партнерами й родиною і чи обіймаються. Потім учасників експерименту навмисно заразили вірусами застуди, відправили на карантин і спостерігали, наскільки тяжко перебігала хвороба. Виявилося, що в 32% випадків симптоми та перебіг хвороби були легшими в тих людей, які частіше обіймалися й менше сварилися. Як пояснював Шелдон Коен, керівник групи дослідників, вразливість до інфекції часто підвищується під впливом стресу, а обійми як вияв соціальної підтримки знижують його рівень, і людина хворіє легше.

Упевненіше медики говорять про вплив обіймів на психологічний стан людини: вони дають відчуття комфорту, розслабляють, можуть підвищувати співчутливість і знижувати рівень тривожності. Відкриттям пандемічного часу стало те, що цих ефектів можна досягнути, обіймаючись не тільки з іншою людиною, але й просто охопивши руками самого себе. Відео та текстові інструкції, як це робити, масово з’являлися з початком карантинів у 2020 році й мали велику популярність — їх переглядали сотні тисяч користувачів.

Обіймашки як спосіб виживання

[ + – ] Вчені з'ясували: чим довше дитина знаходиться в притулку, тим коротші у неї теломери — кінцеві ділянки хромосом, і тим швидше вона старітиме.

Якщо в оцінці впливу обіймів на дорослих науковці обережні, то щодо дітей вони впевнені: тілесний контакт у дитинстві не просто корисний, а життєво необхідний.

"Щоб вижити, нам необхідні чотири обійми в день, щоб підтримувати себе — вісім, щоб розвиватися — 12", — писала Вірджинія Сатир, американська психологиня, сімейна психотерапевтка.

Це не просто символічний вислів, його підтверджують багаторічні дослідження Американської академії педіатрії, починаючи з 1990-х. Дослідники з'ясували, що в родинах, де є не лише насилля в різних проявах, але й недогляд, нестача контакту, в дітей розвивається токсичний стрес. Цей термін означає біологічну шкоду організму, яку завдає стрес — гормон кортизол, рівень якого в дітей підвищується під час стресу, може порушувати метаболізм й архітектуру мозку. Цей шкідливий вплив може тривати довгий час: у дорослому віці такі діти схильніші, зокрема, до серцевих хвороб, ожиріння та діабету.

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Ще сильніше вражають результати спостережень за дітьми, яких утримають в інтернатах. Цьому присвячений міжнародний "Бухарестський проєкт раннього втручання", у якому беруть участь чотири американських університети, включаючи Гарвард.

З 2000 року науковці спостерігають за дітьми в румунських сиротинцях і вивчають вплив хронічного нехтування, коли діти роками не мають близького контакту, аналогічного родинному. За цей час науковці напрацювали багато результатів, які стосуються негативного впливу такого способу життя не лише на поведінку дітей, але й на їхній організм. Наприклад, вчені з'ясували: що довше дитина перебуває в сиротинці, то коротші в неї теломери — кінцеві ділянки хромосом, і вона швидше старітиме. Теломери регулюють механізми старіння в клітинах, у молодому віці вони зазвичай довгі, але з часом коротшають, і організм старіє.

Безконтактний шок

[ + – ] В Ізраїлі у 2020-му громадяни почали обіймати стовбури дерев, сумуючи за справжніми людськими дотиками.

Карантинні обмеження, введені у 2020 році з початком пандемії, обов’язково передбачали заборону доторків та обіймів. Ця заборона мала великий вплив на стан людей навіть у країнах, у суспільній культурі яких переважає стриманість. У США й Великій Британії, найіндивідуалістичніших західних культурах, за результатами 2020-го в рази підвищилися рівні тривоги й депресії серед громадян. У 2021 році обмеження потроху почали знімати, і британці, наприклад, найбільше зраділи дозволу обійматися. З початку карантину на острові діяла норма, що дозволяла бачитись лише на вулиці й тримати дистанцію не ближче за 2 м, навіть якщо це батьки й діти, що не живуть разом і час від часу зустрічаються. З послабленням локдауну "англійцям нарешті дозволили торкатися одне одного, і це може бути знаком повернення до нормального життя", — писало тоді видання The Guardian.

Ще приголомшливішими карантинні обмеження стали для південних, темпераментніших культур. Наприклад, в Ізраїлі у 2020-му громадяни взяли за звичку обіймати стовбури дерев, — сумуючи за справжніми людськими доторками. Так само люди страждали у Франції, де ритуали зустрічі зазвичай включають не лише обійми, але й трикратний поцілунок у щоки. Власне поцілунки отримали індивідуальну заборону, про яку оголосив Олів’є Веран, міністр охорони здоров’я Франції, ще в лютому 2020-го.

Через рік карантинні обмеження в країні послабили, й французи миттєво скористалися цим — ба більше, частина громадян була готова до тіснішого контакту з оточенням. За результатами опитування аналітичного бюро Ifop, проведеного в жовтні 2021 року, до звички обійматися й цілуватися при зустрічі повернулися 65% опитаних, а в березні таких людей було лише 39%. А 23% опитаних (у березні їх було 9%) зізналися, що готові обнімати й цілувати незнайомців на вулицях — дуже вже їм хочеться повернутися до звичного порядку життя.

Правила й ризик обіймів в епоху коронавірусу

[ + – ] Ступінь ризику обіймів може відрізнятися для різних вікових груп, а також для вакцинованих та невакцинованих

Оголошуючи про пом’якшення карантину, Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, говорив, що "громадяни повинні бути уважними й керуватися здоровим глуздом". Ця настанова видається занадто розпливчатою, тому медики та експерти регулярно видають конкретніші правила обіймів у нинішній складній ситуації. Найголовніше правило, що стосується всіх: необхідно оцінити, наскільки ризикованими є обійми для обох учасників процесу. Ступінь ризику може відрізнятися для різних вікових груп, а також для вакцинованих і невакцинованих.

За словами Пола Поттінгера, інфекціоніста з Університету Вашингтона, найменший ступінь ризику під час обіймів, якщо люди мають однаковий вакцинальний статус — бажано повний, з двома дозами вакцини й через два тижні після щеплення, коли імунітет набуває повної сили. Крім того, найбезпечніше, якщо обіймаються люди вікової групи близько 40 років, представники якої вакцинуються охочіше за всіх.

Більше ризику заразитись, якщо ви обіймаєтеся з людьми певних професій, наприклад медиками чи освітянами, які частіше за інших можуть інфікуватися на роботі. Важить і близькість контакту — якщо ви плануєте довгі "ведмежі" обійми, то краще бути в масці й робити це на вулиці чи в добре вентильованому приміщенні, навіть якщо обидві людини вакциновані.

Щодо інших груп населення, правила обіймів можуть варіюватися.

[ + – ] Дідусі чи бабусі можуть обійматися з онуками лише за певних умов

Як правильно і безпечно обійматися в епоху пандемії

• Якщо одна людина вакцинована, а інша ні, і обидві точно знають, що здорові, то вони можуть обнятися дуже швидко — й обоє повинні бути в масках.

• Водночас вакциновані люди можуть інфікувати, якщо вони є безсимптомними носіями вірусу. Тому американський Центр з контролю та профілактики захворювань рекомендує не обійматися з невакцинованими людьми, особливо якщо ви довго не бачилися.

• Якщо одна людина вакцинована, а інша має лише одну дозу вакцини, то обійматися краще через два тижні після щеплення, коли імунний захист посилюється.

• Якщо людина має високий ризик тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, то краще утриматися від обіймів, навідувати таку людину в масці й зустрічатися або надворі, або в гарно вентильованому приміщенні.

• Діти, що зазвичай не вакциновані, та їх дідусі чи бабусі можуть обніматися лише за певних умов. Так, за рекомендацією Американської академії педіатрії, старші за віком люди мають бути повністю вакциновані, ні в кого не повинно бути симптомів респіраторних захворювань, також усім учасникам необхідно надягти маски й ретельно помити руки, перед тим як обнятися.