Контактные лица. Как правильно и безопасно обниматься в эпоху пандемии

Какую пользу для здоровья могут принести объятия и как правильно обниматься в наше нелегкое время — особенно если вы в группе риска.

Вечером 11 января одна жительница австралийского Мельбурна пошла в клуб, сняла на видео свой досуг и выложила его в TikTok. Пост стал вирусным, потому что девушка вела себя довольно странно: обнималась со всеми посетителями клуба и пила коктейли из чужих стаканов. Все это она делала, чтобы как можно быстрее заразиться ковидом, — в феврале у девушки свадьба, и она хотела переболеть до церемонии, а не откладывать ее из-за положительного теста. В соцсети ее видео участливо комментировали другие женщины, которые планируют свадьбу, и волнуются, что вложенные усилия и деньги будут напрасны из-за пандемии. У австралиек есть причины для волнения: на континенте бурлит безумная волна коронавируса. В общей сложности зарегистрировано около 1,5 млн случаев, и около миллиона из них приходится на первые недели 2022 года.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Та жительница Мельбурна уже удалила свое видео из соцсети. В отличие от будущих невест, эксперты не одобрили ее поведения, говоря, что не стоит себя подвергать опасности таким образом. Лучше сделать бустерную дозу вакцины, чем заразиться и получить тяжелое течение болезни.

Еще интереснее то, как пандемия повлекла за собой изменения в восприятии такого привычного жеста, как объятия.

[ + – ] Весной 2020-го супруги из Канады Каролин и Эндрю Эллис, придумали Hug Glove, или "Перчатки для объятий", чтобы Каролин могла обнимать свою маму Сьюзан, которая очень соскучилась по родным на карантине Фото: Getty Images

Двухлетняя практика карантинов с ограничениями на общение и требованиями дистанции повлекла за собой то, что люди, с одной стороны, ужасно скучают по телесному контакту с близкими и даже впадают в депрессию из-за этого. С другой стороны, поведение, похожее на жесты той австралийки, воспринимается как малоприемлемое и угрожающее. А такие даты как День объятий, которые в США и Великобритании отмечают 21 января, воспринимаются почти как анахронизм.

Бобби Фишер , американский шахматист

"Нет ничего более целебного, чем человеческое прикосновение"

Однако отчаиваться не стоит даже на фоне угрожающих пандемических событий. Несмотря на нынешние оценки объятий как рискованного поведения, в долгосрочной перспективе они целебны, особенно для детей. К такому мнению приходят медики и психологи, проводя длительные наблюдения и эксперименты. К ним присоединяются даже правительства стран, которые постепенно ослабляют карантинные ограничения, в частности, запрет на объятия.

Объятия-антистресс. Почему нам важно обниматься

[ + – ] Объятия не заменят таблетку от высокого давления, однако косвенно могут влиять на физическое состояние человека

На популярных онлайн-ресурсах, посвященных здоровью, можно прочесть, что объятия – чуть ли не панацея от всех болезней, они нормализуют давление и снижают болевые синдромы. Это, конечно, преувеличение. Исследователи, изучающие влияние объятий на здоровье, гораздо более осторожны в оценках.

Это влияние не является непосредственным, объятия не заменят таблетку от высокого давления, однако косвенно могут влиять на физическое состояние человека. К таким выводам пришла группа исследователей из Университета Карнеги-Меллон в Пенсильвании, США, которая в 2014 году провела эксперимент о влиянии объятий на протекание болезней. Ученые работали с группой, в которую вошли 404 взрослых человека, анкетировали их в течение двух недель, выясняя, как часто они ссорятся с партнерами и семьей и обнимаются ли. Затем участников эксперимента намеренно заразили вирусами простуды, отправили на карантин и наблюдали, насколько тяжелым было течение болезни. Оказалось, что в 32% случаев симптомы и течение болезни были более легкими у тех людей, которые чаще обнимались и меньше ссорились. Как объяснял Шелдон Коэн, руководитель группы исследователей, уязвимость к инфекции часто повышается под влиянием стресса, а объятия как проявление социальной поддержки снижают его уровень, и болезнь у человека проходит легче.

Более уверенно медики говорят о влиянии объятий на психологическое состояние человека: они дают ощущение комфорта, расслабляют, могут повышать сочувственность и снижать уровень тревожности. Открытием пандемического времени стало то, что этих эффектов можно достичь, обнимаясь не только с другим человеком, но и просто обхватив руками самого себя. Видео и текстовые инструкции, как это делать, массово появлялись с началом карантинов в 2020 году и пользовались большой популярностью — их просматривали сотни тысяч пользователей.

Обнимашки как средство выживания

[ + – ] Ученые обнаружили: чем дольше ребенок находится в приюте, тем более короткие у него теломеры — конечные участки хромосом, и тем быстрее он будет стареть

Если в оценке влияния объятий на взрослых ученые осторожны, то по отношению к детям они уверены: телесный контакт в детстве не просто полезен, а жизненно необходим.

"Чтобы выжить, нам необходимы четыре объятия в день, чтобы поддерживать себя — восемь, чтобы развиваться — 12", — писала Вирджиния Сатир, психолог и семейный психотерапевт из США.

Это не просто символическое высказывание, его подтверждают многолетние исследования Американской академии педиатрии, начиная с 1990-х. Исследователи обнаружили, что в семьях, где есть не только насилие в разных проявлениях, но и недосмотр, недостаток контакта, у детей развивается токсический стресс. Этот термин означает биологический вред организму, причиняемый стрессом — гормон кортизол, уровень которого у детей повышается во время стресса, может нарушать метаболизм и архитектуру мозга. Это вредное влияние может длиться долгое время: во взрослом возрасте такие дети более подвержены, в частности, сердечным болезням, ожирению и диабету.

Важно

Кому сейчас легко. Самые странные запреты, связанные с локдауном и COVID-19

Еще сильнее поражают результаты наблюдений за детьми, которые содержатся в интернатах. Этому посвящен международный "Бухарестский проект раннего вмешательства", в котором участвуют четыре американских университета, включая Гарвард.

С 2000 года ученые наблюдают за детьми в румынских детских домах и изучают влияние хронического пренебрежения, когда дети годами не имеют близкого контакта, аналогичного семейному. За это время ученые наработали много результатов, которые касаются негативного влияния такого образа жизни не только на поведение детей, но и на их организм. Например, ученые обнаружили: чем дольше ребенок находится в приюте, тем более короткие у него теломеры — конечные участки хромосом, и тем быстрее он будет стареть. Теломеры регулируют механизмы старения в клетках, в молодом возрасте они обычно длинные, но со временем укорачиваются, и организм стареет.

Бесконтактный шок

[ + – ] В Израиле в 2020-м граждане начали обнимать стволы деревьев в тоске по настоящим человеческим прикосновениям

Карантинные ограничения, введенные в 2020 году с началом пандемии, обязательно предусматривали запрет прикосновений и объятий. Этот запрет оказал большое влияние на состояние людей даже в странах, в общественной культуре которых преобладает сдержанность. В США и Великобритании, наиболее индивидуалистических западных культурах, по результатам 2020-го в разы повысились уровни тревоги и депрессии среди граждан. В 2021 году ограничения понемногу начали снимать, и британцы, например, больше всего обрадовались разрешению обниматься. С начала карантина на острове действовала норма, позволявшая видеться только на улице и держать дистанцию не ближе 2 м, даже если эти родители и дети не живут вместе и время от времени встречаются. С ослаблением локдауна "англичанам наконец-то разрешили прикасаться друг к другу, и это может быть знаком возвращения к нормальной жизни", — писало тогда издание The Guardian.

Еще более шокирующими карантинные ограничения стали для южных, более темпераментных культур. Например, в Израиле в 2020-м граждане взяли за привычку обнимать стволы деревьев — в тоске по настоящим человеческим прикосновениям. Так же люди страдали во Франции, где ритуалы встречи обычно включают не только объятия, но и трехкратный поцелуй в щеки. Поцелуи получили индивидуальный запрет, о котором объявил Оливье Веран, министр здравоохранения Франции, еще в феврале 2020-го.

Через год карантинные ограничения в стране были ослаблены, и французы мгновенно воспользовались этим — более того, часть граждан была готова к более тесному контакту с окружающими. По результатам опроса аналитического бюро Ifop, проведенного в октябре 2021 года, к привычке обниматься и целоваться при встрече вернулись 65% опрошенных, а в марте таких людей было всего 39%. А 23% опрошенных (в марте их было 9%) признались, что готовы обнимать и целовать незнакомцев на улицах — уж очень им хочется вернуться в привычный порядок жизни.

Правила и риск объятий в эпоху коронавируса

[ + – ] Степень риска при объятии может отличаться для разных возрастов, а также для вакцинированных и невакцинированных

Объявляя об смягчении карантина, Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, говорил, что "граждане должны быть внимательны и руководствоваться здравым смыслом". Эта установка кажется слишком расплывчатой, поэтому медики и эксперты регулярно издают более конкретные правила объятий в сложившейся сложной ситуации. Самое главное правило, которое касается всех: нужно оценить, насколько рискованны объятия для обоих участников процесса. Степень риска может отличаться для разных возрастов, а также для вакцинированных и невакцинированных.

По словам Пола Поттингера, инфекциониста из Университета Вашингтона, самая низкая степень риска во время объятий, если люди имеют одинаковый вакцинальный статус — желательно полный, с двумя дозами вакцины и через две недели после прививки, когда иммунитет приобретает полную силу. Кроме того, безопаснее всего, если занимаются люди возрастной группы около 40 лет, представители которой вакцинируются охотнее всех.

Больше риска заразиться, если вы обнимаетесь с людьми определенных профессий, например, с медиками или педагогами, которые чаще других могут инфицироваться на работе. Важна и близость контакта — если вы планируете длинные "медвежьи" объятия, то лучше быть в маске и делать это на улице или в хорошо вентилируемом помещении, даже если оба человека вакцинированы.

Относительно других групп населения правила объятий могут варьироваться.

[ + – ] Дедушки или бабушки могут обниматься с внуками только при определенных условиях

Как правильно и безопасно обниматься в эпоху пандемии

• Если один человек вакцинирован, а другой нет, и оба точно знают, что здоровы, то они могут обняться очень быстро — и оба должны быть в масках.

• Вакцинированные люди могут инфицировать, если они являются бессимптомными носителями вируса. Поэтому американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует не обниматься с невакцинированными людьми, особенно если вы долго не виделись

• Если один человек вакцинирован, а другой имеет только одну дозу вакцины, то обниматься лучше через две недели после прививки, когда иммунная защита усиливается.

• Если человек имеет высокий риск тяжелого течения коронавирусной болезни, то лучше воздержаться от объятий, посещать такого человека в маске и встречаться либо на улице, либо в хорошо вентилируемом помещении.

• Дети обычно не вакцинированны, и их дедушки или бабушки могут обниматься только при определенных условиях. Так, по рекомендации Американской академии педиатрии, старшие по возрасту люди должны быть полностью вакцинированы, ни у кого не должно быть симптомов респираторных заболеваний, также всем участникам необходимо надеть маски и тщательно вымыть руки, прежде чем обняться.