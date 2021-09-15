Кабмін продовжив термін дії сертифікатів вакцинації в "Дії"

Електронні документи будуть дійсні протягом одного року з моменту отримання останнього щеплення від коронавірусу.

Термін дії українських сертифікатів про повну вакцинацію від коронавірусу, створених за допомогою державного додатку "Дія", продовжений зі 180 до 365 днів. Про це свідчить постанова Кабінету Міністрів №954 від 13 вересня.

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Згідно з документом, термін дії міжнародного і внутрішнього сертифікатів вакцинації обмежений 365 цілодобово з дня введення останньої дози вакцини.

Також міжнародний COVID-сертифікат, створений на підставі негативного результату ПЛР-тесту, буде дійсний 72 години (з часу забору матеріалів для тесту). Сертифікат, створений на підставі даних про одужання від коронавірусної хвороби діятиме 180 днів — також з дати забору матеріалів на позитивний тест.

Постанова набирає чинності з 20 вересня цього року.

Зазначимо, що наразі термін дії паперових сертифікатів про вакцинацію обмежений одним роком, а електронних сертифікатів — 180 днями. Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін пояснив, що коли 6-місячний термін дії електронного сертифіката закінчиться, необхідно буде його видалити і завантажити новий. Таким чином, сертифікати в "Дії" будуть діяти один рік.

Також ми писали, що Кабмін своєю постановою ввів обмеження, згідно з якими у разі посилення карантину в країні будуть діяти "жовтий" сертифікат вакцинації, який свідчить про отримання одного щеплення від коронавірусу і "зелений".