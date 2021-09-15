Кабмин продлил срок действия сертификатов вакцинации в "Дії"

Электронные документы будут действительны в течение одного года с момента получения последней прививки от коронавируса.

Срок действия украинских сертификатов о полной вакцинации от коронавируса, созданных при помощи государственного приложения "Дія" продлен со 180 до 365 дней. Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров №954 от 13 сентября.

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Согласно документу, срок действия международного и внутреннего сертификатов вакцинации ограничен 365 сутками со дня введения последней дозы вакцины.

Также международный COVID-сертификат, созданный на основании негативного результата ПЦР-теста, будет действителен 72 часа (со времени забора материалов для теста). Сертификат, созданный на основании данных о выздоровлении от коронавирусной болезни будет действовать 180 дней — также с даты забора материалов на позитивный тест.

Постановление вступает в силу с 20 сентября этого года.

Отметим, что сейчас срок действия бумажных сертификатов о вакцинации ограничен одним годом, а электронных сертификатов — 180 днями. Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин объяснил, что когда 6-месячный срок действия электронного сертификата закончится, необходимо будет его удалить и загрузить новый. Таким образом, сертификаты в "Дії" будут действовать один год.

Также мы писали, что Кабмин своим постановлением ввел ограничения, согласно которым, в случае ужесточения карантина в стране будут действовать "желтый" сертификат вакцинации, свидетельствующий о получении одной прививки от коронавируса и "зеленый".