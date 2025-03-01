Зниження цін на ліки: Ляшко пояснив, що буде з соціальними програмами (відео)

За словами голови МОЗ, внаслідок спілкування з регулятором національні виробники погодилися знизити ціну відразу на 30%.

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Віктор Ляшко, голова МОЗ запевнив, що немає ризику припинення соціальних програм щодо ліків. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Ляшко зазначив, що була дискусія з виробниками, які давати кредит-ноти чи запускали пацієнтські програми у вигляді маркетингової підтримки, і все необхідне врегулювали урядовими постановами.

"Всі пацієнтські програми, які працювали до 1 березня, будуть працювати надалі. Жодного ризику їх зникнення немає", — додав він.

Ляшко зауважив, що якщо і відбуватиметься якесь зникнення, то воно не пов'язане із регуляціями, які здійснює уряд.

Також міністр охорони здоров'я України зауважив, що уряд запроваджує нову систему ціноутворення на ліки в Україні, яка включатиме референтні ціни європейських країн та обмеження націнок. Вітчизняні виробники вже погодились на зниження цін з 1 березня.

"За даними наших аналітиків, коли ми побачили, що українців купують найбільше в упаковках українського виробника і що найбільше по сумі коштів. Українські виробники сказали, що на ці 100 препаратів готові знизити відразу на 30% ціну з 1 березня. Вони проговорили з нами, як з регулятором, що вони хочуть від врегулювання нормативно-правових законодавчих актів в Україні, щоб відбулось і підписали декларацію, що вони гарантують зниження відпускних цін з 1 березня", — зазначив голова МОЗ.

Уряд також запроваджує низку додаткових заходів для регулювання цін. Зокрема, планується встановити націнку на всі лікарські засоби, а не лише на препарати з Національного переліку. Крім того, буде заборонено маркетингові платежі до впровадження системи референтних цін.

"Тобто ми будемо порівнювати ціни на аналогічні лікарські засоби в країнах Східної Європи — ми вже промоделювали і визначили близько дев'яти країн, з якими будемо працювати. Виробник повинен задекларувати цю свою ціну, але вона не повинна перевищувати референтну, яку ми встановимо. У разі, якщо буде перевищуватись референтна, ми цей лікарський засіб не дозволятимемо реалізовувати в наших аптеках, від нього буде відповідна також націнка нараховуватись. І це все призведе комплексно до ще більшого здешевлення цін на лікарські засоби, тому працюємо для того, щоб українці були здоровими, а в разі хвороби могли отримати ті ліки, які допоможуть їм в конкретний період", — підсумував міністр.

Нагадаємо, глава МОЗ України Віктор Ляшко раніше попереджав, що в лікарнях не мають права брати плату за ліки, рентген і комп'ютерну томографію, якщо хворого госпіталізували з ГРВІ та COVID-19.