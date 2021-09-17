У комунальних школах Києва вже вакциновані не менше 80% персоналу, — КМДА

Для продовження роботи школи в "жовтій" і "помаранчевій" зонах карантину повинні бути вакциновані 80% її персоналу, а в "червоній" — 100%.

Рівень вакцинації педагогів у комунальних школах Києва перевищив 80%, повідомив заступник голови міської держадміністрації (КМДА) Валентин Мондрієвський.

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Він зазначив, що цей показник особливо істотно виріс за останній тиждень.

Передовиками стали Голосіївський, Дніпровський і Святошинський райони, де вакциновані понад 85% педагогів.

"Ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл цьогоріч", — сказав чиновник.

За його словами, тенденції до прискорення поширення захворюваності поки немає. Реальна захворюваність серед вчителів шкіл зараз приблизно 0,1%, а серед учнів — 0,004%.

Глава КМДА Віталій Кличко сказав, що за минулу добу в столиці зафіксовані 426 випадків захворювання коронавірусом. Зокрема захворіли 14 дівчаток і 22 хлопчики віком від 1 місяця до 17 років.

Зазначимо, що уряд нещодавно скоригував карантинні правила. Тепер у разі введення в регіоні "жовтого" і "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки навчальні заклади зможуть працювати, якщо не менше 80% їхнього персоналу будуть вакциновані хоча б однією дозою. У "червоній" зоні для цього потрібна повна вакцинація 100% вчителів.

Додамо, глава Київської обласної держадміністрації Василь Володін відвідав 16 вересня ліцей в місті Вишневе, де поки вакциновані 61% педагогів. Він сказав, що якщо до 20 вересня не буде 80%, то школу закриють. "Онлайн навчання в школах Київської області в разі введення карантину не буде", — заявив глава ОДА. Педагогів області зараз вакцинують прямо в школах мобільні бригади.

Раніше Фокус розбирався, як в Україні працюватимуть школи з 1 вересня цього року.

Також ми писали що до 2027 року в Україні планують провести реформу шкіл: вони перетворяться на гімназії та ліцеї. У багатьох регіонах вже скасовують набори в 1-і та 10-і класи, деякі навчальні заклади взагалі закриваються.