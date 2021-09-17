В коммунальных школах Киева уже вакцинировано не менее 80% персонала, – КГГА

Для продолжения работы школы в "желтой" и "оранжевой" зонах карантина должны быть вакцинированы 80% ее персонала, а в "красной" – 100%.

Уровень вакцинации педагогов в коммунальных школах Киева превысил 80%, сообщил заместитель главы городской госадминистрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

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Он отметил, что это показатель особенно существенно вырос за последнюю неделю.

Передовиками стали Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы, где вакцинировано более 85% педагогов.

"Мы надеемся, что сможем пройти даже пик заболеваемости без закрытия школ в этом году", – сказал чиновник.

По его словам, тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. Реальная заболеваемость среди учителей школ сейчас около 0,1%, а среди учеников – 0,004%.

Глава КГГА Виталий Кличко сказал, что за минувшие сутки в столице зафиксировано 426 случаев заболевания коронавирусом. В том числе заболели 14 девочек и 22 мальчика в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

Отметим, что правительство недавно скорректировало карантинные правила. Теперь в случае введения в регионе "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности учебные заведения смогут работать, если не менее 80% их персонала будут вакцинированы хотя бы одной дозой. В "красной" зоне для это потребуется полная вакцинация 100% учителей.

Добавим, глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин посетил 16 сентября лицей в городе Вишневое, где пока вакцинированы 61% педагогов. Он сказал, что если до 20 сентября не будет 80%, то школу закроют. "Онлайн-обучения в школах Киевской области при введении карантина не будет", — заявил глава ОГА. Педагогов области сейчас вакцинируют прямо в школах мобильные бригады.

Ранее Фокус разбирался, как в Украине будут работать школы с 1 сентября этого года.

Также мы писали что до 2027 года в Украине планируют провести реформу школ: они превратятся в гимназии и лицеи. Во многих регионах уже отменяют наборы в 1-е и 10-е классы, некоторые учебные заведения вообще закрываются.