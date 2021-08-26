Операция "Ликвидация". Какие школы закроют в Украине и почему
До 2027 года в Украине планируют провести оптимизацию школ: они превратятся в гимназии и лицеи. Во многих регионах уже отменяют наборы в 1-е и 10-е классы, некоторые учебные заведения вообще закрываются. Почему так происходит и каким образом экономический фактор оказался важнее образовательного, разбирался Фокус.
Оптимизация сети, неразрывно связанная с децентрализацией, реализуется уже несколько лет. Однако именно в этом году процесс закрытия школ перешел в активную фазу.
"В этом году моя дочка идет в 1-й класс. Еще несколько месяцев назад мы были уверены, что она будет учиться в школе №1, которая находится буквально в двух шагах от дома, и это очень удобно. Мы и на подготовительные занятия туда ходили. Но в конце апреля местная власть заявила, что никакого 1-го класса в школе не будет", — рассказывает Фокусу Евгений Дегтярев, житель города Умани Черкасской области.
Весь класс, готовившийся к поступлению в школу №1, "переехал" в школу №8. Для семьи это стало проблемой. Школьных автобусов в городе нет, родители сами должны позаботиться о том, как доставить ребенка в учебное заведение. Кроме того, старший сын Дегтяревых учится в начальном классе школы №1, теперь детей надо водить в два разных учреждения. Но больше всего родителей и сотрудников учебного заведения возмущает непрозрачность и внезапность решения местной власти, а также полное отсутствие коммуникации с громадой.
Под личиной оптимизации
После того как в марте прошлого года вступил в силу закон о полном общем среднем образовании в Украине, стало понятно, что оптимизация сети школ — неотвратимый процесс, который так или иначе затронет все регионы страны. Согласно новому законодательству, полное среднее образование обеспечивают начальная школа (1–4-е классы), гимназия (5–9-е классы) и лицей (10–12-е классы). Гимназия и лицей теперь функционируют как разные юридические лица, притом начальная школа может действовать и как отдельное юрлицо, и как структурное подразделение гимназии. Решение об этом принимает учредитель, то есть местная власть.
В данном случае Уманский горсовет решил, что в ряде учебных заведений (в список также попали школы № 3, 4 и 9) набора в первые классы больше не будет.
"Когда родители начали спрашивать, почему так, в горсовете лишь сослались на новый закон об образовании, — рассказывает Дегтярев. — Но ведь это неправда, при гимназии может работать начальная школа, законодательством это не запрещено. Тем более что классы находились в отдельном корпусе". Евгений уверен, что причиной такого решения местной власти может быть как раз тот корпус, откуда все классы уже перевели в основное здание. Дело в том, что учебное заведение расположено рядом с улицей Пушкина, которая ежегодно становится центром паломничества хасидов со всего мира во время праздника Рош ха-Шана. Цены на недвижимость в этом районе за последние годы выросли в разы.
"Здесь очень дорогая земля", — утверждает Дегтярев. Он считает, что оптимизация школы может быть лишь удобным предлогом для того, чтобы освободить участок под другие цели.Важно
Зорина Коваленко, директор Уманской школы №1, более сдержанна в своих высказываниях, но соглашается, что такая политика местной власти наталкивает на неприятные выводы.
"Любые решения о закрытии классов или школ должны приниматься вместе с громадой, необходима коммуникация с населением", — настаивает она. О том, что в школе не будет 1-х классов, директор узнала из проекта решения, появившегося на сайте горсовета 29 апреля. Заранее с ней этот вопрос никто не обсуждал. К тому моменту школа уже получила 25 заявок на обучение в 1-м классе.
В этом же документе есть информация не только о начальном обучении. Так как школа №1 станет гимназией, с 2021 года здесь отменяют и набор в 10-е классы. Вообще, из тринадцати уманских школ старшие классы в этом году остались только в трех учебных заведениях, остальные будут выпускать учеников лишь с базовым образованием.
"Это означает, что через два года в нашей школе из двенадцати нынешних классов останется половина — пять классов [с 5-го по 9-й]. Я не думаю, что такое сокращение благоприятно повлияет на качество образования. Какая в этом закладывается стратегия развития учреждения?" — недоумевает Коваленко.Важно
Если в прошлом учебном году в школе обучалось 295 учеников, то с 1 сентября их останется 230, а после того, как выпустятся начальные и старшие классы, — еще меньше. Директор не исключает, что с таким подходом школу в конце концов могут ликвидировать. Аналогичного мнения придерживается и Евгений Дегтярев: "Из-за такого количества классов, которые здесь остаются, вряд ли кто-то будет содержать целое учреждение. Его просто закроют".
Закрыть, чтобы выжить
Реформа школьного образования подразумевает сразу несколько параллельных процессов. Если история с разделением школ на гимназии и лицеи только началась, то, собственно, оптимизация сети, неразрывно связанная с децентрализацией, реализуется уже несколько лет. Однако именно в этом году процесс закрытия школ перешел в активную фазу. Более того, во многих регионах школьная реформа превратилась в способ выживания для территориальных громад. Актуальной эта проблема стала, к примеру, для Львовской области, где в 2021 году должны закрыть около 30 образовательных учреждений. Чаще всего это происходит с малокомплектными школами, то есть теми, где обучается от одного до нескольких десятков учеников.
Один педагог может вести до пяти предметов, а были случаи, когда учитель читал до десяти дисциплин
Как считает Марьян Калын, заместитель главы Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины, местная власть реорганизует сеть учебных заведений не с учетом демографического фактора, а из-за экономической целесообразности. По его словам, сегодня к оптимизации учреждений наиболее склонны территориальные громады с дефицитом образовательной субвенции — средств, которые идут из госбюджета на оплату работы учителей. При этом важно понимать, что гимназии и лицеи, где обучается меньше 25 учеников, нельзя финансировать за счет субвенции (начальной школы это ограничение не касается). В качестве примера Калын приводит Борынскую территориальную громаду Львовской области, где дефицит образовательной субвенции в 2021 году составляет 6,5 млн грн, а это больше месячного зарплатного фонда педагогов.
Но это совсем не означает, что малокомплектные заведения нужно обязательно ликвидировать, в свою очередь говорит Олег Фасоля, руководитель образовательного компонента шведско-украинского проекта "Поддержка децентрализации в Украине".
"Если собственник, то есть территориальная громада, хочет содержать такую школу, то он может финансировать ее из средств местного бюджета. Закон не запрещает это делать", — комментирует эксперт. Он убежден, что принимать решение о закрытии образовательного учреждения на основании того, способна громада его содержать или нет, в корне неправильно.
"Задача собственника — находить средства на содержание школы, и он должен ее выполнять", — подчеркивает Фасоля.
Другое дело, что малокомплектные учебные заведения очень редко способны дать детям действительно качественное образование, и вот от этого как раз надо отталкиваться. Исследование PISA, которое проводилось в Украине в базовой школе среди 5–9-х классов, свидетельствует о том, что качественные показатели знаний учеников в сельских и городских школах существенно отличаются. По уровню интеллектуального развития дети из сельской местности отстают на полтора-два года от своих ровесников из городов, рассказывает Олег Фасоля. Это происходит по целому ряду причин: из-за кадрового голода, недостатка современного оборудования и отсутствия конкурентной среды для учеников.Важно
"В школах с малой наполняемостью часто нет возможности обеспечить преподавание предметов профильными учителями. Один педагог может вести до пяти предметов, а были случаи, когда учитель читал до десяти дисциплин. О каком качестве знаний тогда мы можем говорить?" — возмущается эксперт.
Построение грамотной сети образовательных учреждений как раз призвано исправить эту ситуацию. Далеко не всегда "оптимизация" равно "ликвидация", иногда речь идет и об открытии новых школ, добавляет Фасоля. Особенно в тех регионах, где из-за закрытия малокомплектных учреждений в близлежащих селах возрастает нагрузка на городские учебные заведения. Для примера: в Киеве пока не планируется ликвидация школ, в то же время в столице в 2021 году собираются построить и реконструировать пять объектов. В частности, речь идет о трех учреждениях общего среднего образования в Голосеевском и Соломенском районах.
Далеко не всегда "оптимизация" равно "ликвидация", иногда речь идет и об открытии новых школ
Понятия "малокомплектная школа" в украинском законодательстве нет, однако есть ориентировочные показатели. Как уточняет Фасоля, малым количеством для начальных классов считается меньше десяти учеников, для начальной и базовой школ — меньше 40 учеников, и для старшей школы — меньше 100 учеников. Сегодня в Украине функционирует 3161 учебное заведение с малым количеством учащихся, это 19,9% от общего числа школ в стране. Больше всего таких малокомплектных школ, по словам эксперта, находится в Черниговской области — 48,7%, то есть около половины образовательных учреждений региона. Следом идут Сумская (42%) и Луганская (39%) области.
Школа для четверых
"Если бы год назад кто-то сказал мне, что я буду закрывать школу, я бы спорил до хрипоты, что такое невозможно", — признается Игорь Яворский, городской голова города Борислава Львовской области. Сейчас он вынужден идти на такие меры, более того, считает их правильными. В конце мая горсовет ликвидировал школу в селе Винники, где обучалось четверо учеников и работало трое учителей. Обучение одного ребенка в малокомплектном учебном заведении обходится гораздо дороже, чем в школе с нормальным количеством учащихся. На одного школьника в среднем тратится 22 тыс. грн в год, однако в Винниках на ученика уходило около 65 тыс. грн, притом что дети обучались на индивидуальной форме обучения, то есть учителя приходили к ученикам на дом.
Впрочем, как подчеркивает Яворский, причиной закрытия школы стали не финансовые затраты, а непосредственно качество обучения. Дело в том, что учебная нагрузка у детей была катастрофически низкой: пять часов в неделю вместо прописанных в учебном плане 25 часов.
"Встает простой вопрос: действительно ли эта школа работала для учеников? Мне несложно было принять решение о ее закрытии, ведь ребята не получали там полноценного образования. Честно говоря, я бы не хотел, чтобы мои дети так учились", — добавляет мэр Борислава.
Здание школы в селе хотят сохранить, преобразовав его в некое социально-культурное пространство. Яворский не исключает, что ситуация с демографией в регионе может измениться, и тогда у громады будет возможность возобновить работу учебного заведения.
Решить вопрос с переводом учащихся в другую школу не составило труда — из Винников и раньше ходил школьный автобус, так что с подвозом детей проблем не возникает. Однако во Львовской области именно логистика зачастую мешает оптимизировать сеть учебных заведений. В горных районах страны иногда зимой заметает дороги и автобусы не могут проехать, это также важно учитывать при проведении реформы.
Органы самоуправления принимают решения, не советуясь и не пытаясь найти компромиссы с громадой, в итоге люди зачастую сопротивляются школьной реформе
"Одномоментно создание эффективной сети школ не произойдет", — комментирует Олег Фасоля. Эксперт из проекта "Поддержка децентрализации в Украине" считает, что в первую очередь органы управления образования на местах должны проанализировать деятельность образовательных учреждений и существующие ресурсы — наличие педагогических кадров, оборудования, — а также определить возможные вызовы при оптимизации сети.Важно
Чтобы такие изменения в громаде прошли максимально безболезненно, местная власть обязана выстроить грамотную коммуникацию с населением, в первую очередь — с родителями и сотрудниками школ. Как раз с этим в Украине возникают самые большие проблемы. Органы самоуправления принимают решения, не советуясь и не пытаясь найти компромиссы с громадой, в итоге люди зачастую не понимают, что происходит, и сопротивляются школьной реформе, не видя в ней никаких плюсов.