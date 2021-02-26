Шанс на независимость. Как типовая учебная программа мешает школам стать самостоятельными

Четыре года назад украинские школы получили возможность самостоятельно решать академические, организационные, кадровые и финансовые вопросы. Но свое право реализуют единицы. Фокус выяснил, что мешает им становиться независимыми и как типовая учебная программа превратилась в угрозу для школьной автономии.

Украинская школа на протяжении долгого времени была верным последователем устоявшихся традиций советской образовательной системы. Централизованное управление, статичный распорядок учебного года, неприкосновенные педагоги, зацементированные учебные программы и единые для всех учебники.

В 2015 году появилась надежда, что правила игры изменятся — в обществе начали широко обсуждать комплексную автономию школ. Конкретные черты эта идея обрела лишь в 2017-м, когда приняли новый закон об образовании. Документ дал возможность школам принимать собственные решения по административным, организационным, кадровым и финансовым вопросам. Другими словами, руководство школ может менять программы, нанимать и увольнять учителей, распоряжаться деньгами по своему усмотрению. После принятия закона прошло четыре года, но почти все образовательные заведения правом на автономию пользоваться не торопятся.

Новая школа, новые возможности

В школах Деснянского района Киева свои бухгалтерии в качестве эксперимента появились сразу после обретения Украиной независимости — еще в 1992 году. Именно это позволило столичной школе №306 внедрить финансовую автономию, когда в других образовательных учреждениях об этом ещё не шло и речи. В какой-то момент эксперимент в районе хотели прекратить, казалось, что он не приносит никаких результатов. Но в конце концов финансовая автономия себя оправдала. К примеру, администрация 306-й школы самостоятельно определяет потребности и проводит закупки, организовывая тендеры, оформляет все договоры на коммунальные услуги, определяет график ремонтных работ и др. Это позволяет эффективнее распоряжаться бюджетными средствами, поскольку руководство тратит их на то, что действительно необходимо, избегая ненужных расходов.

Юлия Резник, завхоз школы, считает, что эта система действенна даже в мелочах. "К примеру, у нас заканчивается моющее средство или туалетная бумага. Так мне не нужно делать запрос в районный отдел образования, чтобы пополнить запасы. Мы все можем купить самостоятельно", — говорит она.

Педагоги часто жалуются на зарегламентированные планы работы, которым до недавнего времени надо было строго следовать

Как объясняет Алена Парфенова, соосновательница общественной организации "Батьки SOS", финансовая автономия также позволяет решать вопросы с охраной учреждений. "Школа проводит тендер и привлекает специализированное предприятие, обеспечивающее безопасность. На это уже не надо, к примеру, собирать средства с родителей", — отмечает она.

Помимо дополнительных возможностей финансовая автономия предполагает и более серьезный уровень ответственности. Проведение тех же торгов невозможно без правильного заполнения документов и соблюдения процедур. Для многих администраций это главный сдерживающий фактор. В то же время финансовая автономия дает руководству учебных заведений возможность привлекать дополнительные средства, в частности от сдачи помещений в аренду. К примеру, в спортивном зале школы №306 проводятся занятия по карате, в планах — отведение помещения под хореографический класс. Правда, с этим тоже возникли сложности. Если раньше договор об аренде помещения заключался с Деснянской райгосадминистрацией, то теперь все должно проходить через торги. Это стало вызовом для арендаторов, которые не в курсе тонкостей тендерных процедур, из-за чего не участвуют в торгах.

Академическая свобода

Эксперты в один голос говорят о том, что все четыре формы школьной автономии — академическая, финансовая, кадровая и организационная — должны реализовываться в комплексе, только тогда управление школой будет эффективным. На то, чтобы этого добиться, уйдет немало времени, так что начинать нужно сейчас. По словам Олега Фасоли, директора департамента образования и науки Хмельницкой областной госадминистрации и соавтора пособия о реализации автономии в школах, в первую очередь многие руководители хватаются за идею финансовой независимости.

"Администрациям кажется, что органы управления образованием их недофинансируют, покупают не то, что нужно, уменьшают права руководителя учебного заведения, — комментирует Фасоля. — Директора думают, что если у школы появится финансовая автономия, то все проблемы сразу решатся. Но это так не работает". Эксперт уверен, что в первую очередь администрации должны думать об академической составляющей.

Финансовая автономия дает руководству учебных заведений возможность привлекать дополнительные средства, в частности от сдачи помещений в аренду

Педагоги часто жалуются на слишком зарегламентированные планы работы, которым до недавнего времени приходилось строго следовать. Но в таких условиях учителям сложно реализовать потенциал, сделать занятия действительно интересными для детей. Между тем возможность педагогам самим определять, какими будут уроки по их предмету, даёт как раз академическая автономия, поясняет Алена Парфенова. Ни районное управление образования, ни директор учреждения уже не могут вмешиваться в их работу. Учитель сам решает, какие материалы выбрать, в какой форме подать информацию, при этом он может использовать собственные методики.

"К сожалению, все это может выливаться в дополнительные расходы для семей школьников, — говорит эксперт. — Некоторые учителя до сих пор не поняли, что подобная педагогическая автономия не предусматривает обязанность родителей покупать дополнительные учебники или оборудование".

В Киеве одним из наиболее удачных примеров реализации принципа автономии эксперты называют школу №5 Печерского района. Здесь самостоятельно занимаются кадровой политикой и создают собственные учебные программы. Как отмечает ее директор Светлана Олексюк, учителя не боятся разрабатывать и воплощать в жизнь свои методы подачи информации. Благодаря этому в школе полностью изменился формат взаимоотношений между руководством и педагогами.

[ + – ] Решить по-своему. Школы получили возможность самостоятельно определять свои потребности Фото: УНИАН

А вот к финансовой автономии Олексюк относится с долей скепсиса. Говорит, что департаменты образования на местах из жестких контролирующих органов реформировались в удобные сервисные центры, так что школам нет особого смысла полностью заниматься своей финансовой политикой — это может происходить централизованно. По ее словам, школа должна формировать запрос на тендер, но при этом может не участвовать в его организации и проведении. Сдача помещений в аренду для привлечения дополнительных средств директору также кажется сомнительной идеей. Говорит, что даже если речь идет о спортивном или актовом залах (что никак не отразится на учебном процессе), серьезных денег заработать на этом все равно не получится.

Споткнулись о программу

Шаткие попытки перевести школы на рельсы академической независимости могут потерпеть крах. Как говорят эксперты, из-за проекта Типовой учебной программы для старшеклассников, подготовленного Министерством образования и науки Украины. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Facebook написал, что документ несет существенные риски для автономии школ. В частности, учебная программа предполагает существенное увеличение нагрузки для школьников. В итоге у школ практически пропадает возможность менять программу под себя, добавляя часы для углубленного изучения отдельных предметов. "Де-юре и де-факто это уничтожает академическую автономию школы", — подчеркивает Горбачев.

Во всех образо­вательных учреждениях есть руководители, но не все руководители — лидеры

С ним соглашается Алена Парфенова, считающая, что проект программы в нынешнем виде сводит на нет всю дискуссию о качестве образования и реформе Новой украинской школы.

"Вместо того чтобы убрать часть обязательных предметов, мы видим, что их количество увеличилось. Создается впечатление, что это делается для того, чтобы сохранить кафедры в педагогических вузах и количество часов для учителей", — комментирует эксперт. Подобная учебная программа становится угрозой для всей внеклассной деятельности. Если сейчас дети могут пойти на занятия по робототехнике или на шахматы, то дополнительная школьная нагрузка все это уничтожит. Часть экспертов уверена: это связано с тем, что интересы педагогического состава до сих пор превалируют над потребностями учеников.

Пересмотреть проект Типовой программы предлагает и Светлана Олексюк, директор 5-й школы. Сохранение реальной академической автономии возможно в том случае, если 50% учебного плана останется обязательным для всех учебных заведений, а вторую половину администрации школ смогут менять под себя. Другими словами, уже на местах будут принимать решения о необходимости изучения второго иностранного языка или углубленных курсах математики. При этом у школ появится возможность сделать учебный процесс более щадящим — к примеру, сократить количество часов за партой, заменив их исследовательскими проектами.

[ + – ] Автономия и регуляция. Некоторые учителя пытаются нестандартно подходить к обучению, но этим попыткам может помешать проект новой учебной программы Фото: УНИАН

Если академическую самостоятельность школы в полной мере реализовать не могут, то внедрение организационной автономии идет проще и быстрее. Администрации и педагоги уже оценили преимущества такого пространства для маневров в плане длительности учебного года, графика каникул и т. д.

"У нас есть конкретный пример, как это работает. В одной из школ учителя жаловались на то, что дети постоянно опаздывают на уроки. В итоге директор пошел навстречу и изменил время начала занятий с 8.30 на 9.00. После этого школьники стали приходить вовремя", — рассказывает Алена Парфенова.

Важно

Заложники пандемии. Как очное частное образование встало на паузу из-за карантина

Значимость организационной автономии в украинских учебных заведениях стала особенно явной в прошлом году из-за пандемии. Закрывая школу на карантин, администрация в то же время может продлить занятия летом или сократить каникулы осенью или весной.

Не контроль, а поддержка

Говоря об автономии школ, невозможно не упомянуть о попечительских советах. В разных странах это эффективный инструмент, помогающий образовательному заведению динамично развиваться. Украинское законодательство также позволяет создавать органы общественного управления. Однако эксперты сходятся во мнении, что в нашей стране идею попечительских советов зачастую понимают превратно. Чаще всего их считают разновидностью родительского комитета или педагогического совета.

"Деятельность попечительского совета очень часто сводят к возможности привлекать дополнительные финансовые ресурсы для учебного заведения, но это лишь одна из его возможных функций", — комментирует Олег Фасоля. Общественный орган управления может и должен анализировать деятельность школы, разрабатывать стратегию ее развития, взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления. Фасоля уверен, что корень проблемы в том, что мало кто из желающих войти в попечительский совет заинтересован в постоянной и последовательной работе.

"Люди представляют себе это как вечную критику администрации школы — и все", — подчеркивает он.

Важно

Онлайн навсегда. Почему карантин радикально изменит среднее образование

Несмотря на то что законодательство дает всем образовательным учреждениям равные возможности, школы ими пользуются по-разному. Одни с энтузиазмом внедряют новые форматы работы, другие ничего менять не готовы. Как точно подмечено в пособии о реализации автономии в школах, разработанном в рамках шведско-украинского проекта "Поддержка децентрализации в Украине", во всех образовательных учреждениях есть руководители, но не все руководители — лидеры. Лишь когда директора школ превратятся в профессиональных менеджеров, готовых самостоятельно управлять всеми процессами в своих учреждениях — от найма рабочей силы до решения финансовых вопросов, — можно будет говорить о реальной и эффективной автономии учебных заведений.