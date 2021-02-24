100 лучших школ Украины. Как выглядит образование накануне больших реформ

Украинское образование в будущем должно быть одинаково качественным и в городах, и в селах. Сегодня налицо перекос. Лучшие школы, как показывает рейтинг, составленный Фокусом, находятся в столице и областных центрах. Но есть исключения, которые радуют.

Галина Ковальчук , обозреватель отдела "Общество"

Изменения украинской системы образования болезненны, но в будущем дадут лучшее качество обучения.

Украинское образование входит в фазу непопулярных реформ, которые часто вызывают возмущение участников процесса. Приближается 2022 год, когда реформированная Новая украинская школа дойдет до пятых классов, а в 2024-м сеть школ должны оптимизировать и подготовить к реформе старшей школы. По плану учебные заведения должны разделиться на начальные школы и гимназии, которые учат до девятого класса, учеников старших классов будут обучать в академических и профессиональных лицеях.

Украинские школы оптимизируют: как и почему это происходит

В начале 2021 года по соцсетям и медиа пронесся скандал: родители писали, что в школах закрываются старшие классы, и спрашивали, куда деть детей, ставших "лишними". Чтобы прояснить, сколько в Украине таких "лишних" детей, обратимся к статистике. По данным Госстата, в 2016 году в десятые классы пошли 58% от всех девятиклассников, к 2019-м показатель увеличился до 63,4%. В столице цифра выше, но ненамного — 65%. Поэтому осторожно предположим, что далеко не все девятиклассники плачут о том, что им недостает благ старшей школы. Более того, по данным Елены Фиданян, главы департамента образования КГГА, даже в Киеве с его густотой населения и переполненными учебными заведениями есть школы с малокомплектными старшими классами, где учится меньше десяти детей.

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По данным того же Госстата, на долю сельских учебных заведений приходится 63,6% от всего количества школ. И если городские школы преимущественно переполнены, то в подавляющем большинстве сельских — недокомплект учеников. Поэтому в регионах еще с 2014 года идет оптимизация образовательной сети. По закону о децентрализации основателями школ являются территориальные громады или городские советы, которые принимают все решения о работе школ и финансируют их.

Лучшие школы по-прежнему в городах. Хотя подвижки есть

По данным Минфина, в 2019-м сельский ученик обходился бюджету гораздо дороже, чем городской, — 32,4 тыс. грн против 19,1 тыс. в год соответственно. Посчитав деньги, местные власти принялись переформатировать и закрывать школы — этот процесс активно идет, к примеру, в Полтавской области, в том числе в самой Полтаве и Кременчуге. Жители этих городов тоже сильно возмущаются, поскольку закрытие учебных заведений не позволяет получить полное среднее образование, гарантированное государством. Возмущения со временем будет еще больше, так как оптимизация сети нарушит сложившийся статус-кво, когда школы существуют по инерции, несмотря на малочисленность учеников и низкое качество образования.

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Тем временем разрыв в качестве обучения между городскими и сельскими школами в Украине усиливается. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга "100 лучших школ", составленного Фокусом. В подавляющем большинстве регионов страны лучшие школы сосредоточены в областных центрах, а в области — лишь пара, а то и вовсе ни одной. Исключением из этого правила стала Тернопольщина, где три школы из четырех, попавших в рейтинг, находятся в районных центрах. Более того, ученик из сельской школы Тернопольской области, не попавшей в рейтинг, получил за внешнее независимое оценивание 192 балла — высокий результат даже по городским меркам. Тернопольщина, где активно оптимизируют школьную сеть, — пример того, каким должно стать украинское образование в будущем: одинаково качественным и в городе, и в селе.

Отметим, что в предыдущий рейтинг школ Украины ни одна сельская школа не вошла.

Рейтинг школ 2021 с указанием динамики

Чтобы просмотреть изображение таблицы из журнала с рейтингом школ 2021, нажмите тут.

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