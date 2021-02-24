100 кращих шкіл України. Як виглядає освіта напередодні великих реформ

Українська освіта в майбутньому повинна бути однаково якісною і в містах, і в селах. Сьогодні бачимо перекіс. Кращі школи, як показує рейтинг, складений Фокусом, розташовані в столиці та обласних центрах. Але є винятки, які радують.

Галина Ковальчук , оглядач відділу "Суспільство"

Зміни української системи освіти болючі, але в майбутньому сприятимуть кращій якості навчання.

Українська освіта входить у фазу непопулярних реформ, які часто викликають обурення учасників процесу. Наближається 2022 рік, коли реформована Нова українська школа дійде до пʼятих класів, а у 2024-му мережу шкіл повинні оптимізувати і підготувати до реформи старшої школи. За планом навчальні заклади повинні розділитися на початкові школи і гімназії, які навчають до девʼятого класу, учнів старших класів навчатимуть в академічних і професійних ліцеях.

Українські школи оптимізують: як і чому це відбувається

На початку 2021 року в соцмережах і медіа пронісся скандал: батьки писали, що в школах закриваються старші класи, і питали, куди подіти дітей, котрі стали "зайвими". Щоб прояснити, скільки в Україні таких "зайвих" дітей, звернімося до статистики. За даними Держстату, у 2016 році в десяті класи пішли 58% від усіх девʼятикласників, до 2019 показник збільшився до 63,4%. У столиці цифра вища, але ненабагато — 65%. Тому обережно припустімо, що далеко не всі девʼятикласники плачуть про те, що їм бракує благ старшої школи. Більше того, за даними Олени Фіданян, голови департаменту освіти КМДА, навіть у Києві з його густотою населення і переповненими навчальними закладами є школи з малокомплектними старшими класами, де вчаться менше десяти дітей.

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За даними того ж Держстату, на частку сільських навчальних закладів доводиться 63,6% від усієї кількості шкіл. І якщо міські школи переважно переповнені, то в переважній більшості сільських — недокомплект учнів. Тому в регіонах ще з 2014 року йде оптимізація освітньої мережі. Згідно із законом про децентралізацію засновниками шкіл є територіальні громади або міські ради, які приймають усі рішення про роботу шкіл і фінансують їх.

Кращі школи, як і раніше, у містах. Хоча зрушення є

За даними Мінфіну, у 2019-му сільський учень обходився бюджету набагато дорожче, ніж міський, — 32,4 тис. грн проти 19,1 тис. на рік відповідно. Порахувавши гроші, місцева влада почала переформатовувати і закривати школи — цей процес активно продовжується, наприклад, у Полтавській області, у тому числі в самій Полтаві і Кременчуці. Жителі цих міст теж сильно обурюються, оскільки закриття навчальних закладів не дозволяє отримати повну середню освіту, гарантовану державою. Обурення з часом буде ще більше, оскільки оптимізація мережі порушить статус-кво, коли школи існують за інерцією, незважаючи на нечисленність учнів і низьку якість освіти.

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Тим часом розрив у якості навчання між міськими і сільськими школами в Україні посилюється. Про це свідчать результати рейтингу "100 кращих шкіл", складеного Фокусом. У переважній більшості регіонів країни кращі школи зосереджені в обласних центрах, а в області — лише кілька, а то і зовсім жодної. Винятком з цього правила стала Тернопільщина, де три школи з чотирьох, які потрапили в рейтинг, розташовані в районних центрах. Більше того, учень із сільської школи Тернопільській області, яка не потрапила в рейтинг, отримав за зовнішнє незалежне оцінювання 192 бали — високий результат навіть за міськими мірками. Тернопільщина, де активно оптимізують шкільну мережу, — приклад того, якою має стати українська освіта в майбутньому: однаково якісною і в місті, і в селі.

Зазначимо, що в попередній рейтинг шкіл України жодна сільська школа не увійшла.

Рейтинг шкіл 2021 із зазначенням динаміки

Для перегляду зображення таблиці з журналу з рейтингом шкіл 2021, натисніть тут.

[ + – ] 100 кращих шкіл України, рейтинг шкіл 2021, топ-школи України, список

[ + – ] Школи-чемпіони, інфографіка Фокусу

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[ + – ] Рейтинг кращих шкіл по областях — інфографіка