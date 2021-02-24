ШКОЛА РЕЗУЛЬТАТУ. Чому в ліцеї Educator роблять акцент на індивідуальному розвиткові, інноваціях і не тільки?

Спочатку була ідея. Ідея створення навчального закладу на вимогу часу – з акцентом на індивідуальному підході й всебічному розвиткові, де учням не потрібно обирати серед різних напрямків навчання, а лише гармонійно поєднувати найцікавіше.

- Ми спробували об’єднати компоненти академічного навчання, проектної роботи із волонтерством, соціальними активностями, які створюють ліцеїсти, — каже Владислава Бандурко, засновниця ліцею Educator. – Нам вдалося: діти отримують якісні знання з предметів, мають всесторонню підтримку наставників і розвиток soft skills. При цьому вони реалізують соціальні й бізнес-проєкти, мають час на захоплення поза ліцеєм.

Відомі візіонери стверджують, що шкільна освіта найчастіше не встигає за часом. Як ви відслідковуєте сучасні тенденції у навчанні?

Школа, як і університет, має головне завдання – змінюватися настільки швидко, щоб бути актуальною і досягати результату в рамках тих потреб, які диктує бізнес, розвиток технологій і темп життя.

На Міжнародному економічному форумі в Давосі оприлюднили звіт The Future of Jobs Report 2020 з тенденціями у сфері навчання і ринку праці до 2030 року, є прописані основні тенденції з розвитку напрямків професійної діяльності людства на наступні п’ять років, це зокрема технології, розвиток інновацій, глобалізація.

Ми готуємо учнів до цих змін, тому в основу академічного навчання покладені два стратегічні предмети — математика і англійська мова. Так, завдяки нашому партнерству з Cambridge English Exam Preparation Centre, учні кожні два роки складають міжнародні іспити з англійської. З наступного року ми запроваджуємо STEM у молодшій та середній школі.

Так, знання застарівають, але якщо не навчитися мислити та працювати на результат, то Google нічим не допоможе. Нам важливо, щоб діти вчилися цьому в школі.

У яких напрямках здійснюєте освітню роботу? Які навички допомагаєте розвивати своїм учням?

Перший напрямок – це власне розвиток стратегічного мислення і логіки. Підходи, які ми використовуємо на уроках, розвивають мислення, а не зводяться лише до вивчення матеріалу.

Другий напрямок – розвиток soft skills через тьюторський супровід та додаткові курси. Цього року їхня концепція полягає у вмінні навчатися розуміти себе, формулювати думки і доносити їх світові. Під цю концепцію вчимо ненасильницькому спілкуванню, психології; сторітеллінгу, фрірайтингу, філософії; акторській та ораторській майстерності.

Третій момент — праця у напрямку глобалізації. Під час карантину ми проводили спільні заняття з учнями чеської школи, підтримуємо партнерство з канадською школою. Наші учні мають змогу паралельно отримати атестат про завершення канадської школи або навчатись на окремих її курсах.

Не секрет, що для формування soft skills необхідні інноваційні підходи. Як щодо інновацій у ліцеї?

В навчальному процесі ми широко застосовуємо нові технології та підходи: цифрові платформи, онлайн-лабораторії, інтерактивні застосунки. Але інновації це не лише про використання технологій. Це про навчання дітей розумінню того, як змінюється світ. В Educator уже реалізована робота з індивідуальними траєкторіями учнів. З кожним учнем працює менеджер із розвитку особистості, який допомагатиме знаходити свій освітній шлях.

Сильна риса ліцею – можливість успішно реалізовувати проєктну роботу поза межами школи. Цього року учнівські проекти об’єднані у тему «Цілі сталого розвитку», а частина проєктного семестру буде реалізована у партнерстві з волонтерами програми World without boarders за підтримки ООН. Для 10-15-річних дітей це доволі серйозний виклик, бо потрібно самоорганізовуватися, працювати в команді, приймати рішення та презентувати результати.

Покращити академічні результати і розвинути самостійність допомагає і те, що кожного семестру учні запрошують батьків у школу, й під час тристоронньої зустрічі презентують цілі на навчальний рік. Такий прийом дуже сприяє селфменеджменту, необхідному при вступі до топових західних університетів.

Яка роль ліцею у виборі професії, підготовці випускника до вступу в університет?

Важливо, щоб учні активно і усвідомлено брали участь у профорієнтації. У нас є програми, де ліцеїсти самі визначають рівень вивчення тих чи інших предметів. Старшокласники організовують дискусії між філіями ліцею, де англійською обговорюють, чого чекати від професій майбутнього і які навички розвивати, щоб залишатися в тренді.

Ми – школа результату. Коли наші учні випускаються, то зазначають, що найважливіша річ, якої їх навчили у ліцеї Educator – самостійно працювати. Тому й усі інші виклики їм під силу.

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