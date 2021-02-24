Edugames: українські мультимедійні навчальні програми в початковій школі

Нас вчили за допомогою зошита, книги та дошки. Добре, звичайно, почитати і почути пояснення, але ще краще — побачити. Зараз можливості для вчителів та учнів набагато ширші.

Українська система освіти ще на початку шляху активного використання технологій в освіті. Мультимедійне видавництво «Розумники» — одне з перших в цьому процесі в Україні.

Наші діти ростуть разом з технологіями і їм не потрібно пояснювати, навіщо потрібні планшет чи смартфон. Потрібен якісний контент для цих девайсів. А наступне важливе завдання — навчити їх культурі користування девайсами.

Використання комп'ютерних технологій і готового контенту — те, на чому ми побудували свою розробку. Наші інструменти — ноутбук, планшет або дошка з проектором. І є наповнення, яке відповідає шкільній програмі.

Перші частини нашої програми для початкової школи — педагогічні ігри Edugames — з'явилися у 2014 році. Зараз вона містить більше 16 000 інтерактивних ігрових завдань, пояснень та візуалізацій з предметів «Математика» і «Українська мова» для 1-4 класів відповідно до шкільної програми. Edugames має гриф МОН України та рекомендації для використання у Новій українській школі.

Сім років тому ми стартували у двох загальноосвітніх школах Києва. Сьогодні за програмами «Розумників» навчаються діти у сотнях шкіл, серед них 104 навчальних заклади беруть участь у всеукраїнському педагогічному експерименті Smart Kids; 43 українських школи в країнах Європи та Північної Америки; понад 9 тисяч вчителів молодших класів. Всього це більше 140 тисяч учнів, мільйони виконаних завдань.

За допомогою наших пристроїв ми принципово не вчимо інформатику. З Edugames і за допомогою вчителя діти опановують два головні предмети початкової школи — математику та українську мову.

Кожне завдання або пояснення — короткий мультфільм. Всі завдання інтерактивні — програма миттєво перевіряє відповіді, учні відразу можуть дізнатися, що виконано правильно, а де помилилися.

Програму можна встановити на ноутбук, планшет або ПК.

Найчастіше вчителі, які користуються Edugames, демонструють завдання під час уроку за допомогою проектора та екрану, інтерактивної дошки або плазми. Все залежить від можливостей школи, і це — фронтальна робота.

У класах, де учні мають ноутбуки з попередньо встановленою програмою, до фронтальної роботи додається індивідуальна або в парах.

Багато позитивних відгуків від учителів про роботу з Edugames «Розумники» отримали під час дистанційного навчання навесні 2020-го року, якщо програма встановлена не тільки у вчителя, а й учні мають підписку. Тоді є зворотний зв'язок, і завдяки функції електронного журналу вчитель може давати домашнє завдання та перевіряти правильність виконання.

Батьки також виявилися зацікавленими у нових методах навчання. Завдяки карантину та дистанційці, вони відчули, що навчальний процес — це непросто. Адже педагог спочатку вивчає всі етапи, методики викладання, а потім застосовує в роботі. Більшість же батьків далекі від цього.

Над створенням програми Edugames працює чимало фахівців: вчителі-практики, методисти, програмісти і аніматори. Більше половини команди — працівники освіти, які знають процес зсередини. Крім того, ми обов'язково консультуємося з дитячими психологами, офтальмологами та логопедами — завдання повинні бути зрозумілими, цікавими і корисними.

Карантин дав зрозуміти, що традиційний процес освіти повинен удосконалюватися. Навчання — це не тільки клас та вчитель. Іноді це просто неможливо. Нинішня ситуація — це виклик для всіх: системи освіти, вчителів, розробників, батьків. Але це також і можливості для розвитку та руху вперед.