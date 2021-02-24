Edugames: украинские мультимедийные учебные программы в начальной школе

Нас учили с помощью тетради, книги и доски. Хорошо, конечно, почитать и услышать объяснение, но еще лучше — увидеть. Сейчас возможности для учителей и учеников намного шире.

Украинская система образования еще в начале пути активного использования технологий в образовании. Мультимедийное издательство «Розумники» — одно из первых в этом процессе в Украине.

Наши дети растут вместе с технологиями и им не нужно объяснять, зачем нужны планшет или смартфон. Нужен качественный контент для этих девайсов. А следующее важное задание – научить их культуре пользования девайсами.

Использование компьютерных технологий и готового контента – то, на чем мы построили свою разработку. Наши инструменты — ноутбук, планшет или доска с проектором. И есть наполнение, которое соответствует школьной программе.

Первые части нашей программы для начальной школы – педагогические игры Edugames – появились в 2014 году. Сейчас она содержит более 16 000 интерактивных игровых заданий, пояснений и визуализаций по предметам «Математика» и «Украинский язык» для 1-4 классов в соответствии со школьной программой. Edugames имеет гриф МОН Украины и рекомендации для использования в Новой украинской школе.

Семь лет назад мы стартовали в двух общеобразовательных школах Киева. Сегодня по программам «Розумников» обучаются дети в сотнях школ, среди них 104 учебных заведения участвуют во всеукраинском педагогическом эксперименте Smart Kids; 43 украинских школы в странах Европы и Северной Америки; более 9 тысяч учителей младших классов. Всего это больше 140 тысяч учеников, миллионы выполненных заданий.

С помощью наших устройств мы принципиально не учим информатику. С Edugames и с помощью учителя дети овладевают двумя главными предметами начальной школы – математикой и украинским языком.

Каждое задание или объяснение – короткий мультфильм. Все задания интерактивные – программа мгновенно проверяет ответы, ученики сразу могут узнать, что выполнено правильно, а где ошиблись.

Программу можно установить на ноутбук, планшет или ПК.

Чаще всего учителя, которые пользуются Edugames, демонстрируют задания во время урока с помощью проектора и экрана, интерактивной доски или плазмы. Все зависит от возможностей школы, и это – фронтальная работа.

В классах, где у учеников есть ноутбуки с предустановленной программой, к фронтальной работе добавляется индивидуальная или в парах.

Много позитивных отзывов от учителей про работу с Edugames «Розумники» получили во время дистанционного обучения весной 2020-го года, если программа установлена не только у учителя, а и ученики имеют подписку. Тогда есть обратная связь, и благодаря функции электронного журнала учитель может давать домашнее задание и проверять правильность выполнения.

Родители также оказались заинтересованными в новых методах обучения. Благодаря карантину и дистанционке, они почувствовали, что учебный процесс – это непросто. Ведь педагог сначала изучает все этапы, методики преподавания, а потом применяет в работе. Большинство же родителей далеки от этого.

Над созданием программы Edugames работает немало специалистов: учителя-практики, методисты, программисты и аниматоры. Больше половины команды – работники образования, которые знают процесс изнутри. Кроме того, мы обязательно консультируемся с детскими психологами, офтальмологами и логопедами – задания должны быть понятными, интересными и полезными.

Карантин дал понять, что традиционный процесс образования должен совершенствоваться. Учеба – это не только класс и учитель. Иногда это просто невозможно. Нынешняя ситуация – это вызов для всех: системы образования, учителей, разработчиков, родителей. Но это также и возможности для развития и движения вперед.