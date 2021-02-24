ТОП-5 ноутбуків для школяра: шукаємо збалансоване рішення

Разом з експертами мережі електроніки Фокстрот ми виділили п’ять моделей, які поєднують в собі оптимальні характеристики та прийнятні ціни.

Дистанційне навчання вже повноцінно увійшло в життя наших дітей. Та й в цілому, в час повсюдної діджиталізації очевидно, що задовольнити навчальні потреби у звичному форматі школи з одним лише смартфоном дитині вкрай важко – для цього знадобиться повноцінний портативний комп’ютер.

1. Ноутбук LENOVO IdeaPad S145-15API Granite Black, 9 999 грн.

Відмінно підходить для школярів початкових класів: завдяки процесору AMD дозволяє запускати на ньому базові програми, а 15,6-дюймовому дисплею з матовим покриттям – переглядати відео, читати і набирати тексти. За якісний звук відповідають динаміки з підтримкою технології Dolby Audio

Головна перевага цієї моделі – доступна вартість, в яку вже входить встановлена ​​ліцензійна операційна система Windows 10 Home.

2. Ноутбук ASUS Laptop E410MA-EB268 Peacock Blue, 11 299 грн.

Ідеальний гаджет для школярів і студентів: як для віддаленого навчання, так і для підготовки до офлайн занять – перегляду лекцій, відеоуроків, написання рефератів. Має оригінальне оформлення з унікальним візерунком на кришці, а клавіша Enter виділена яскраво-жовтим кольором.

Ноутбук ASUS Laptop E410 привабливий не тільки зовні, а й за конфігурацією. Незважаючи на загальну бюджетність, його можна сміливо назвати ультрабуком завдяки вельми непоганому оснащенню: 14 дюймова FullHD IPS матриця, накопичувач SSD 256 Гб M.2 NVMe™ PCIe® 3.0, батарея на 42Вт/год. І все це в тонкому й легкому корпусі вагою всього 1,3 кг та інноваційним тачпадом NumberPad.

Важлива перевага – завдяки потужній батареї може працювати без підзарядки цілий день. Безшумний режим роботи забезпечує безвентиляторна конструкція, що не відволікає дитину під час виконання домашніх завдань.

3. Ноутбук ACER Aspire 5 A515-55G-57C8 Silver, 19 999 грн.

Цілком повноцінний ультрабук, який дозволяє вчитися, працювати і навіть використовувати його як мультимедійний центр з максимальним для дитини комфортом. Його відмінні риси: процесор Intel Core i5 10-го покоління, 8 Гб ОЗУ, SSD на 512 Гб, відеокарта nVidia GeForce MX350 2 Гб, IPS екран.

Екран діагоналлю 15,6 дюйма та IPS-матрицею забезпечує якісне зображення , а технологія Bluelight Shield подбає про захист очей дитини. Конфігурація ноутбука гарантує швидке завантаження програм й ефективну роботу в кількох додатках одночасно.

Щодо мережевого підключення: має бездротовий модуль Intel Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.0.

4. Ноутбук ASUS VivoBook M513IA-BQ130T Transparent Silver, 19 999 грн.

Ця модель багато в чому схожа на попередню, за винятком того, що вона влаштована на платформі від AMD і оснащена встановленою ОС MS Windows 10. Але при цьому трохи поступається їй за функцією обробки графічних завдань.

Основні особливості: процесор AMD Ryzen 5 4500U, 8 Гб ОЗУ, SSD на 512 Гб, OC MS Windows 10, IPS екран, що забезпечить необхідну для навчання та інших задач потужність. Компактний, стильний та ергономічний, зроблений в тонкому корпусі і вагою всього 1,7 кг. Оснащений IPS-матрицею формату Full-HD, що забезпечує натуральну передачу кольорів та перегляд зображення під широкими кутами огляду.

Можна під’єднати до будь-якої периферії.

5. Ноутбук ASUS TUF FX506LI-HN039 Grey, 26 999 грн.

Остання модель у добірці призначена для тих, кому батьки дозволяють використовувати ноутбук не тільки для навчання, а й інколи проводити дозвілля за геймінгом. Цей пристрій легко впорається з будь-якими викликами в режимі мультизадачності. Для цього його оснащено процесором Intel Core i5 10-го покоління, 8ГБ ОЗУ (з можливістю розширення), відеокартою nVidia GeForce GTX1650Ti 4 Гб.

Кольоровий IPS-дисплей Full HD з частотою оновлення 144 Гц здивує своєю контрастністю, а потужна батарея 48 Вт/год забезпечить витривалість до самого вечора. При чому, він готовий впоратися із підготовкою великого масиву даних: клавіатура відрізняється підвищеною міцністю і витривалістю, забезпечивши ресурс аж до 20 млн. натискань.

Детальніше про згадувані моделі дізнавайтеся на FOXTROT.UA та в роздрібних магазинах мережі Фокстрот. Доступна послуга оплати частинами до 25 платежів.

Джерело фото: google.com

*Ціни дійсні на момент публікації