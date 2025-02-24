Кто настоящий король: в министерстве США показали странный клип про Трампа и Маска (видео)

Нейросеть сгенерировала клип, в котором президент "целует ноги" миллиардера. Очевидно, взломщики пытались оригинально представить отношения Дональда Трампа и Илона Маска.

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Хакеры взломали компьютерные системы Министерства жилищного строительства и городского развития США и вывели на экраны телевизоров сгенерированный нейросетью видеоклип, на котором президент Дональд Трамп целует ноги миллиардера Илона Маска. Видео распространилось в соцсети Х.

Кадры также подписаны как "LONG LIVE THE KING" ("Да здравствует настоящий король"). Подпись имеет отсылку к посту Трампа в его соцсети Truth Social на прошлой неделе. Президент хвастался, что спас Нью-Йорк и называл себя королем.

Кто стоял за взломом, неизвестно. Видео показали после того, как администрация Трампа предложила сократить половину чиновников министерства, обратил внимание таблоид Daily Mirror.

Cокращения коснулись сотрудников, которые занимаются восстановлением последствий стихийных бедствий, субсидированием аренды, расследованиями случаев дискриминации и покупки жилья. Видео косвенно намекает, что Маск, а не Трамп управляет Штатами.

Напомним, 24 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Это стал первый визит европейского лидера после того, как Трамп стал президентом США.

Кроме этого, некоторые высокопоставленные чиновники США не смогли назвать Россию агрессором. Министр обороны США Пит Хэгсет признает факт вторжения в Украину, но избегает других формулировок.