Хто справжній король: у міністерстві США показали дивний кліп про Трампа і Маска (відео)

Нейромережа згенерувала кліп, у якому президент "цілує ноги" мільярдера. Вочевидь, зломщики намагалися оригінально представити стосунки Дональда Трампа та Ілона Маска.

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Хакери зламали комп'ютерні системи Міністерства житлового будівництва та міського розвитку США і вивели на екрани телевізорів згенерований нейромережею відеокліп, на якому президент Дональд Трамп цілує ноги мільярдера Ілона Маска. Відео поширилося в соцмережі Х.

Кадри також підписані як "LONG LIVE THE KING" ("Хай живе справжній король"). Підпис має відсилання до посту Трампа в його соцмережі Truth Social минулого тижня. Президент хвалився, що врятував Нью-Йорк і називав себе королем.

Хто стояв за зломом, невідомо. Відео показали після того, як адміністрація Трампа запропонувала скоротити половину чиновників міністерства, звернув увагу таблоїд Daily Mirror.

Скорочення торкнулися співробітників, які займаються відновленням наслідків стихійних лих, субсидуванням оренди, розслідуваннями випадків дискримінації та купівлі житла. Відео побічно натякає, що Маск, а не Трамп керує Штатами.

Нагадаємо, 24 лютого президент Франції Емманюель Макрон прибув до Білого дому на зустріч із Трампом. Це став перший візит європейського лідера після того, як Трамп став президентом США.

Крім цього, деякі високопоставлені чиновники США не змогли назвати Росію агресором. Міністр оборони США Піт Хегсет визнає факт вторгнення в Україну, але уникає інших формулювань.