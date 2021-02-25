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ВНО по математике и 8 уроков в день: что обещает и чем пугает школьная реформа в Украине

Галина Ковальчук, Евгения Королёва
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школа, урок, 1 сентября, школьники за партами - фото
Фото: УНИАН | Урок 1 сентября

Школьная реформа: Фокус выяснил, что теперь будут есть школьники, как изменится тестирование выпускников и каких новшеств ждать ученикам средних и старших классов.

С 2018 года, когда стартовала реформа среднего образования, украинские школы живут в режиме перемен. Какие-то из них дети и их родители уже ощущают на себе. К примеру, ученики младших классов учатся по программе Новой украинской школы (НУШ). В следующем году начнется реформа средних классов: в 2021-м ее опробуют на пятиклассниках в 142 школах.

Есть изменения, касающиеся и нынешних выпускников. С этого года Министерство образования и науки изменило правила проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). Обязательный тест по украинскому языку теперь проводится на двух уровнях: базовом и углубленном. Выпускники, которые выберут базовый уровень, будут сдавать тест только по языку, на углубленном уровне будут вопросы как по украинскому языку, так и по литературе.

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Более масштабное нововведение ВНО — обязательный тест по математике. Его анонсировала еще в начале 2019 года тогдашний министр образования Лилия Гриневич, которая указывала на то, что базовые математические навыки необходимы каждому человеку. Таких навыков украинским школьникам не хватает — это подтвердили результаты международного тестирования PISA, в котором Украина впервые участвовала в 2018 году. Выяснилось, что 36% прошедших тестирование школьников не достигли минимального уровня владения предметом. Это вызвало большой резонанс, так что президент Владимир Зеленский объявил учебный 2020-2021 год годом математики.

Выпускники, которые в этом году сдают ВНО по математике, тоже смогут выбирать уровень теста — стандартный или углубленный. Стандартный будут проходить те ученики, которые изучают математику на базовом уровне и им этот предмет не нужен для поступления в вузы. В этом случае в тесте будет 28 заданий, оценку выставят по 12-балльной шкале и засчитают только в аттестате. Углубленный тест с 34 заданиями будут проходить ученики специализированных школ и те, кому ВНО по математике нужно для поступления в вуз. Поэтому оценка за углубленный тест будет оцениваться по шкале баллов ВНО — от 100 до 200. 

В педагогической среде это нововведение вызвало дискуссии о том, что обязательное ВНО по математике ущемляет права учеников, склонных к гуманитарным наукам. Еще одно опасение — это то, что школьники из старших классов будут уходить в ПТУ и колледжи, чтобы не сдавать ВНО. Но, как отмечает Николай Скиба, эксперт по образованию Украинского института будущего, тест стандартного уровня несложный. Избежать же теста по математике, уйдя в колледж, невозможно, ведь студенты всех заведений профтехобразования тоже сдают ВНО.

Другая еда

Школьное меню избавляют от колбас и чипсов

Школа, столовая, питание школьников, школьное меню
Дети в школьной столовой
Фото: УНИАН

Последние несколько лет в Украине активно обсуждалась реформа питания в школах. Даже на форуме "Образование Украины-2021: стратегические цели и приоритетные направления", состоявшемся 9 февраля, эта тема стала одной из центральных. Родители, чиновники и учителя сходятся во мнении, что время разваренных макарон и безвкусных каш прошло, меню столовых пора существенно изменить и улучшить.

С 1 января регламент школьного питания официально обновился. Минздрав определил, какие продукты можно использовать при приготовлении пищи для детей, а от каких следует навсегда отказаться. В частности, в документе говорится, что школьников больше нельзя кормить колбасой, сосисками и замороженными полуфабрикатами. В буфетах также запрещено продавать чипсы и сладкие газированные напитки. При этом по новым правилам в ежедневном рационе должны быть злаковые, овощи, фрукты и молочные продукты.

В некоторых школах не стали дожидаться изменений на государственном уровне и самостоятельно внедряют питание, работающее по принципу шведского стола

Конечно, даже такие строгие нормативы не защищают детей от невкусной еды — той же перловки или сомнительных тефтелей. Впрочем, первая леди Елена Зеленская пообещала, что с этой проблемой разберутся в ближайшее время. Специальная рабочая группа, в которую вошли профессиональные шеф-повара, диетологи и технологи, занимается подготовкой типового меню, рассчитанного на две недели. Кроме этого, обещают создать комплексное сезонное меню. Команда разрабатывает рецепты блюд и технологические карты, планируется учесть и диетические потребности детей.

Евгений Клопотенко, ресторатор, также вошедший в рабочую группу, заявил, что в типовом меню будут блюда из его сборника, составленного специально для школьных столовых. Он предлагает заменить привычную еду современными рецептами. К примеру, добавить в рацион учащихся куриные наггетсы и суп минестроне.

В Киеве и некоторых областных центрах не стали дожидаться изменений на государственном уровне и самостоятельно внедряют мультипрофильное питание, работающее по принципу шведского стола. В киевской общеобразовательной школе №306 подход к ежедневному рациону поменяли два года назад. Учеников обеспечивает питанием коммунальное предприятие Деснянского района "Зенит". С ним администрация школы договорилась, что вместо обычной еды повара будут готовить по два-три основных блюда и гарнира, несколько салатов или овощных нарезок, так что дети сами смогут выбрать, чем подкрепиться. Важно, что стоимость еды при этом не изменилась — завтрак одного ребенка обходится в 21 грн.

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Однако далеко не во всех школах есть возможность реализовать новые подходы — хотя бы из-за слабой материально-технической базы. В прошлом году Кабмин направил 400 млн грн на переоборудование старых пищеблоков в учебных заведениях. Из местных бюджетов на эти же цели выделили почти 100 млн грн. В результате модернизацию провели в 1908 школах, что составляет 12% от их общего количества.

Шаткая база

Учиться в средних классах станет еще труднее

школа, средняя школа, школьная реформа, дети в классе - фото
Реформа средней школы обещает быть непростой
Фото: УНИАН

В реформе среднего образования наступает важный этап — преобразования в 5–9-х классах, то есть базовой школе. Сложность этого этапа в том, что ученики переходят к изучению гораздо большего количества предметов, чем в младшей школе, и учатся у десятков педагогов. Соответственно, реформа базовой школы затрагивает обширную учебную программу и учителей-предметников, которые должны будут не просто передавать знания, а прививать навыки компетентности, как это делается в младших классах НУШ.

Дети в 5-м классе будут учиться минимум 28 часов в неделю, а это шесть-семь уроков в день. К 9-му классу нагрузка увеличивается до 36 часов, то есть по семь-восемь уроков ежедневно

30 сентября 2020 года Кабинет министров утвердил Государственный стандарт базового среднего образования. Этот рамочный документ описывает все, что ученики должны знать и уметь к концу обучения. Это компетентности по предметным отраслям, к примеру, по математике или естественнонаучным дисциплинам, инновационность, умение учиться на протяжении жизни, владение государственным языком. На основе стандарта Министерство образования и науки разработало Типовую образовательную программу с указанием количества часов в неделю для каждого предмета, на основе которой школы должны разрабатывать учебные планы.

В январе министерство представило этот документ общественности. Часть педагогов и образовательных организаций выступили с резкой критикой программы. Она, в частности, предполагает, что дети в 5-м классе будут учиться минимум 28 часов в неделю, а это шесть-семь уроков в день и резкое повышение нагрузки по сравнению с 4-м классом, где учатся 23 часа в неделю. К 9-му классу нагрузка увеличивается до 36 часов, то есть по семь-восемь уроков ежедневно.

"Это грубо противоречит заложенным в реформу принципам ребенкоцентризма и подходам к созданию комфортной учебной среды. Из-за такой нагрузки у детей не будет времени на хобби, внеклассную деятельность и полноценный отдых. Это приведет к переутомлению и ухудшению детского здоровья", — заявляют в открытом письме министерству Иванна Коберник и Галина Тытыш, соосновательницы общественной организации "Смарт освіта".

Если министерство утвердит Типовую программу, это будет противоречить главному смыслу реформы — разгрузить детей, чтобы они учились дольше, но с удовольствием, для этого, в частности, срок обучения продлили до 12 лет. Более того, министерский документ противоречит еще одной концептуально важной идее — индивидуальной учебной траектории, которую может выбирать ребенок. В Типовой образовательной программе все предметы являются обязательными, в том числе этика, основы здоровья и финансовая грамотность, которые, по мнению критиков этого документа, можно сделать факультативными или интегрировать в другие дисциплины.

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"Министерскую Типовую программу можно охарактеризовать одной фразой: ничего не изменилось и меняться не будет", — считает Людмила Булыгина, учитель информатики из киевского Политехнического лицея НТУУ "КПИ". По мнению педагога, базовая школа является ключевой в формировании основных образовательных навыков — умения учиться самостоятельно, работать в команде и расставлять приоритеты.

"Обязательных предметов в базовой школе мало — максимум пять. Другие предметы должны быть интегрированными, а остальные нужно давать ребенку на выбор и читать по ним короткие курсы. Но чтобы наладить такой индивидуализированный график, нужно отказаться от старой классно-урочной системы", — говорит Булыгина. К этому школы пока не готовы, ведь к часам преподавания привязаны зарплаты учителей.

Мытарства старшеклассников

Случится ли массовое закрытие старших классов, как опасаются родители?

старшая школа, старшие классы, выпускницы, Киев
Выпускницы в Киеве
Фото: УНИАН

В январе родительские группы в соцсетях наполнились возмущёнными сообщениями о том, что со следующего учебного года школы не будут набирать 10-е и 11-е классы.

"Объявили, что все школы теперь становятся гимназиями и что обучение в них будет только с 1-го по 9-й класс", — написала жительница Дарницкого района Киева. Разгневанные родители настаивают, что это противоречит закону о гарантированном государством полном среднем образовании, и спрашивают, куда им девать старшеклассников в условиях переполненности столичных школ.

Реагируя на вопросы возмущенных родителей, чиновники разных рангов выпустили разъяснения. В частности, Елена Фиданян, глава департамента образования Киевской горадминистрации, сообщила, что массово старшие классы закрывать не собираются.

"Речь идет об оптимизации с 1 сентября в тех заведениях, где невозможно набрать полноценный 10-й класс. В условиях дефицита мест в садиках и младших классах логичнее открыть дошкольное подразделение, чем держать старшие классы, в которых учатся по пять-восемь детей", — утверждает Фиданян. Успокаивает родителей и Сергей Шкарлет, министр образования и науки, который уверяет, что порядок зачисления в старшие классы остается прежним, массового закрытия школ в этом году не будет.

В целом коммуникация властей на тему обучения учеников старших классов оставляет желать лучшего

Согласно Закону "О полном общем среднем образовании", учебные заведения поделят на три типа: начальные школы, гимназии — они же базовые школы, где будут учить до 9-го класса, — а также лицеи, или старшие школы с набором 10–12-х классов. По тому же закону положение о гимназиях и лицеях, которые должны быть разными юридическими лицами, вступает в силу с 2024 года. Создание полноценной сети лицеев с разделением на академические и профессиональные запланировано на 2027 год — именно тогда в них пойдут дети, которые в 2018 году стали первоклассниками в реформированной Новой украинской школе.

Как объясняют Фокусу в департаменте образования КГГА, сейчас проходит подготовительный этап — чиновники проводят инвентаризацию городской сети школ и пишут проекты её изменения к 1 сентября 2024 года.

"Если учебное заведение будет реорганизовано или ликвидировано, ра­йонные департаменты образования Киева обеспечат ученикам возможность продолжить учебу, в том числе в школах их района", — говорит Елена Батечко, заместитель директора департамента образования. Более того, в КГГА есть программа постройки новых школ и реконструкции старых, на которую выделяют 6,8 млрд грн до 2023 года.

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По закону об образовании в конце 9-го класса ученики будут проходить итоговую аттестацию в форме ВНО, как это делается в 11-х классах. На основе баллов ВНО они будут претендовать на место в выбранном лицее. Эту процедуру профильное министерство планирует запустить в 2027 году вместе с реформой старшей школы. Но как лицеи будут работать до этого, МОН не уточняет. В целом коммуникация властей на тему обучения учеников старших классов оставляет желать лучшего. Как говорит Ольга Тимошенко, директор киевской школы №309, внятных ответов о процедуре реорганизации она не получила, и учебное заведение находится в подвешенном состоянии. 