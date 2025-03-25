Украинских учителей на пенсии лишили льгот: в чем причина

С 2025 года государство значительно сократило право граждан на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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В марте 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не предоставил льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным сельским учителям. Это связано с тем, что после индексации пенсий сумма выплат превысила установленный порог налоговой социальной льготы в 4,2 тыс. гривен. Об этом говорится на странице ПФУ.

В комментариях граждане сообщили, что Пенсионный фонд Украины лишил льгот на оплату коммунальных услуг некоторых бывших работников сельских школ, несмотря на гарантии, предусмотренные законом. Эти граждане попали под правила ПФУ, касающиеся размера среднемесячного совокупного дохода семьи. В результате после пересмотра пенсий в ходе индексации те, чьи выплаты превысили 4,2 тыс. гривен, остались без льгот. По той же причине поддержку утратили и бывшие медицинские работники, проживающие в сельской местности.

Один из бывших педагогов отметил, что пенсия увеличилась всего на 300 грн, тогда как льготы сократили на 1,5 тыс. грн. Аналогичные жалобы высказывают и другие граждане. В этом году льгот лишились даже те, кто проживает в опасных районах, из-за изменений в правилах налоговой социальной льготы. Многие считают, что установленный порог среднего дохода, из-за которого отменяются льготы, слишком низкий, ведь выжить на 4 тыс. грн в условиях войны практически невозможно.

Согласно новым нормам, с 2025 года государство значительно сократило право граждан на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Теперь они предоставляются по единым критериям, учитывающим среднемесячный совокупный доход семьи. Льготы доступны лишь тем, чей доход не превышает 4,24 тыс. грн. Ранее скидки предоставлялись без учета уровня доходов. Нововведения затрагивают только тех, кто подал заявку на льготы в начале года, тогда как для тех, кто получал их ранее, изменения вступят в силу после окончания отопительного сезона 2024-2025.

Также норма не коснется участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью из-за войны.

Из-за новых правил в Пенсионном фонде произошли задержки с выплатой льгот. Задолженность заявителям, которые будут подпадать под требование о доходах, обещают начислить в следующем выплатном периоде, то есть в апреле 2025 года.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой в июле рассказывал, что украинские школьники отстают от программы на два года.

Фокус писал, что в Житомире в новом учебном году введут 6-дневное обучение в школах.