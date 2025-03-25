Українських учителів на пенсії позбавили пільг: у чому причина

З 2025 року держава значно скоротила право громадян на пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

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У березні 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) не надав пільги на оплату житлово-комунальних послуг окремим сільським вчителям. Це пов'язано з тим, що після індексації пенсій сума виплат перевищила встановлений поріг податкової соціальної пільги в 4,2 тис. гривень. Про це йдеться на сторінці ПФУ.

У коментарях громадяни повідомили, що Пенсійний фонд України позбавив пільг на оплату комунальних послуг деяких колишніх працівників сільських шкіл, незважаючи на гарантії, передбачені законом. Ці громадяни потрапили під правила ПФУ щодо розміру середньомісячного сукупного доходу сім'ї. У результаті після перегляду пенсій під час індексації ті, чиї виплати перевищили 4,2 тис. гривень, залишилися без пільг. З тієї ж причини підтримку втратили і колишні медичні працівники, які проживають у сільській місцевості.

Один із колишніх педагогів зазначив, що пенсія збільшилася лише на 300 грн, тоді як пільги скоротили на 1,5 тис. грн. Аналогічні скарги висловлюють й інші громадяни. Цього року пільг позбулися навіть ті, хто проживає в небезпечних районах, через зміни в правилах податкової соціальної пільги. Багато хто вважає, що встановлений поріг середнього доходу, через який скасовуються пільги, занадто низький, адже вижити на 4 тис. грн в умовах війни практично неможливо.

Згідно з новими нормами, з 2025 року держава значно скоротила право громадян на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Тепер вони надаються за єдиними критеріями, що враховують середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Пільги доступні лише тим, чий дохід не перевищує 4,24 тис. грн. Раніше знижки надавалися без урахування рівня доходів. Нововведення стосуються тільки тих, хто подав заявку на пільги на початку року, тоді як для тих, хто отримував їх раніше, зміни набудуть чинності після закінчення опалювального сезону 2024-2025.

Також норма не торкнеться учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю через війну.

Через нові правила в Пенсійному фонді сталися затримки з виплатою пільг. Заборгованість заявникам, які підпадатимуть під вимогу про доходи, обіцяють нарахувати в наступному виплатному періоді, тобто у квітні 2025 року.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Оксен Лісовий у липні розповідав, що українські школярі відстають від програми на два роки.

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