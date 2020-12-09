Студенты оттуда. Что дало Украине льготное поступление в вузы для молодежи из ОРДЛО и Крыма
В 2020 году изменили правила поступления для выпускников — выходцев с временно оккупированных территорий: они могут поступать без аттестата и ВНО во все украинские вузы. Фокус разбирался, насколько эффективным стало это решение и добавит ли оно доверия молодежи из Крыма и Донбасса к украинскому образованию.
"Переманить студентов из ОРДЛО — это должно стать основной целью Украины на ближайшее время. Там и так некому работать, а если забрать молодежь, то долго оккупированные территории не продержатся", — уверен Антон Бензарь, студент Донецкого национального технического университета, с 2014 года работающего в подконтрольном Украине Покровске. В вуз Антон поступил в 2016 году. Тогда он учился в техникуме в родном Донецке, а параллельно — на экстернате в украинской школе, поскольку хотел продолжить образование на неоккупированной территории. Антон прошел Внешнее независимое оценивание и поступил в университет по широкому конкурсу, без каких-либо привилегий.
2026 выходцев с временно оккупированных территорий стали студентами украинских вузов в этом году — на 161 студента больше, чем годом ранее
Как раз в тот год открылась система льготного поступления для выпускников с оккупированных территорий, начали работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Антон о них тогда не знал, ему пришлось много раз пересекать контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ), чтобы сдать тесты, — остановиться в чужом городе было не у кого. Сейчас парень учится в магистратуре, возглавляет студенческое самоуправление вуза, входит в молодежный совет при Покровском горсовете, активно участвует в местном экологическом и велодвижениях.
Часть абитуриентов с оккупированных территорий и сейчас поступают так, как Антон, — получают украинский аттестат и сдают ВНО. Другая часть пользуется упрощенной процедурой поступления и проходит по квоте, которая в этом году значительно расширена.
Трудный год
Вступительная кампания-2020 прошла необычно не только из-за эпидемии коронавируса. В разгар сезона поменялись правила: 3 июля парламент изменил Закон "О высшем образовании", в частности то, что абитуриенты с временно оккупированных территорий могут поступать по упрощенной процедуре во все украинские вузы. По прежним правилам такие абитуриенты могли подавать документы по этой процедуре лишь в определенные учебные заведения, к 2020 году их насчитывалось около сотни.
Расширением списка вузов больше воспользовались крымчане, абитуриенты Донбасса выбирали преимущественно ближайшие учебные заведения
В этом году многие абитуриенты не смогли сдать ВНО из-за закрытых КПВВ. Как сообщал Павел Кириленко, глава Донецкой обладминистрации, в конце июня на ВНО не добрались 459 человек (89% тех, кто хотел участвовать в тестировании). Это стало одной из причин экстренного изменения законодательства о льготном поступлении. "В связи с пандемией коронавируса и закрытыми КПВВ в сочетании с желанием оккупационных властей духовно и физически изолировать молодежь от Украины значительная часть выпускников этого года не может поступить в украинские вузы. Но мы можем дать им такую возможность — поступать без ВНО в любой вуз Украины", — объяснял Сергей Бабак, глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
Изменения резко раскритиковали народные депутаты фракции "Европейская солидарность". В частности, Николай Княжицкий возмущался, что Украина теперь признает "филькины грамоты" — аттестаты "ЛНР" и "ДНР", а Ирина Геращенко заявила, что абитуриентам с оккупированных территорий дают слишком много льгот, в то время как у детей ветеранов АТО и ООС таких преференций нет.
Разные квоты
Кроме новых правил поступления украинское правительство выделило беспрецедентно большое количество мест в вузах для таких абитуриентов. Если в 2018–2019 годах квота не превышала 2,6 тыс. мест, то в этом году — 12,7 тыс. Кроме того, срок подачи документов продлили до 23 октября. Однако чуда не случилось: студентами украинских вузов стали чуть больше 2 тыс. человек: 397 — из Крыма и 1629 — с Донбасса, это на 161 студента больше, чем годом ранее.
В их число входят только те, кто поступал по упрощенной процедуре, не имея украинского паспорта и аттестата о среднем образовании. Абитуриенты должны были приехать в центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", заполнить образовательную декларацию и затем на базе школы сдать экзамены по украинскому языку и истории Украины. Результаты экзаменов вносили в особую справку — временный аналог аттестата: вопреки заявлениям некоторых депутатов, Украина все же не признала документов "республик", абитуриентам нужно было доказать, что их знания отвечают украинскому стандарту образования. После школьных тестов абитуриент сдавал вступительный экзамен в вуз, в случае поступления он в течение трех месяцев должен обменять справку на аттестат государственного образца и получить статус внутренне перемещенного лица, который дает право на социальную стипендию. Для поступающих из ОРДЛО действовало ограничение: они должны окончить школу не ранее 2014 года.
Летом часто говорилось о том, что выходцы с оккупированных территорий заберут места у детей ветеранов или тех, кто целый год готовился к ВНО и претендовал на бюджетные места. Однако сейчас система поступления устроена таким образом, что разные категории абитуриентов конкурируют только между собой, внутри своих групп. Есть широкий конкурс — на него идут те, кто сдал ВНО и претендует на место в вузе по количеству баллов. Здесь количество мест плавающее, оно зависит от того, сколько людей подалось на ту или иную специальность в вуз. Есть четыре льготные квоты с фиксированным количеством мест. По квоте 1 поступают участники боевых действий, пострадавшие участники Революции достоинства, дети-сироты. Квота 2 зарезервирована для абитуриентов из Крыма и Донбасса. Квота 3 — региональная, ее финансируют местные власти. Квота 4 предназначена только для поступающих в педагогические и медицинские учебные заведения, которые подписали договор о трехлетней отработке в сельской местности. Отдельно есть квота для иностранцев, госфинансирование на нее ограничено — в этом году его получили 195 человек.Важно
Как рассказывает Светлана Кретович, начальник Главного управления высшего образования Министерства образования и науки, все категории абитуриентов имеют свои льготы и ограничения. К примеру, поступающие по широкому конкурсу могут подать заявки в пять разных вузов, в то время как абитуриенты с оккупированных территорий — только в один, через образовательный центр, поскольку подаваться без документов сразу в несколько проблематично. Зато в границах одного учебного заведения такие абитуриенты могут подаваться на пять специальностей. Дети ветеранов и погибших в АТО поступают по широкому конкурсу, сдав ВНО. Однако этим студентам первым предлагают перевестись на бюджет, если в вузе есть вакантные места.
Хотели как лучше
Хоть Украина в этом году и расширила возможности для абитуриентов с оккупированных территорий, они ими практически не воспользовались. Большинство поступило на право, экономику, менеджмент, медицину и компьютерные науки. И хотя государство увеличивает квоты на инженерию, естественно-научные и точные дисциплины, где есть недостаток специалистов, абитуриенты, как и прежде, сосредоточены на наиболее востребованных, где бюджетных мест мало. "Получается, что многие сдают документы на право, им не хватает бюджетных мест, и они возвращаются на оккупированную территорию", — говорит Ирина Жданова, директор фонда "Открытая политика", одного из организаторов вступительной кампании для выпускников из Крыма и Донбасса.
Расширением списка вузов больше воспользовались крымчане, в то время как абитуриенты Донбасса выбирали преимущественно ближайшие учебные заведения, которые и до того участвовали в программе. Среди крымчан наиболее популярными из нового списка стали Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Львовская политехника, Национальный медицинский университет имени Богомольца и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Абитуриенты Донбасса поступали лишь в два вуза из расширенного списка — Харьковский политехнический институт и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Цифры зачисленных студентов в "старые" и "новые" вузы отличаются в разы. Если в Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, который переехал в Северодонецк из Луганска, поступило 180 человек, то в КНУ имени Тараса Шевченко — 29.
Сейчас система поступления устроена таким образом, что разные категории абитуриентов конкурируют только между собой, внутри своих групп
Ирина Жданова отмечает, что жители Донбасса выбирают ближние вузы по нескольким причинам. Это, к примеру, тревога, усиленная войной. В таких условиях родители предпочитают, чтобы их ребенок находился неподалеку и мог чаще их навещать. Немаловажную роль играет и финансовый фактор. "Для многих приехать даже в Краматорск, Бахмут или Мариуполь — довольно большая нагрузка на семейный бюджет. А во время учебы нужно давать студенту деньги, особенно на первых курсах. Родители понимают, что могут "потянуть" учебу в небольших городах, но в Киеве или Харькове — вряд ли. Вдобавок переезды в дальние города вроде Львова стоят дорого", — рассказывает Жданова.
Светлана Кретович считает, что, несмотря на эпидемию и изменение правил в разгар сезона, вступительная кампания этого года была успешной, а министерство прилагает усилия, чтобы уравнять шансы на образование детей, которые живут в условиях войны, с детьми из других регионов страны. Но, по мнению Ждановой, расширение списка вузов — неоднозначное решение. В учебных заведениях, которые уже работают с поступающими с временно оккупированных территорий, налажена работа образовательных центров, действуют адаптационные курсы в начале учебного года: студенты могут, к примеру, подтянуть знания по украинскому языку. В вузах, только присоединившихся к квотной программе, таких курсов нет. И если студент, поступивший, к примеру, в КНУ имени Шевченко, не сдаст первую сессию и его отчислят, то он вернется домой с негативным опытом, а это не повысит доверие жителей оккупированных территорий к Украине.
Шанс на реинтеграцию
В украинские вузы поступает лишь небольшая часть выпускников с оккупированных территорий. К примеру, в этом году в Крыму выпустились около 10 тыс. человек, на Донбассе — около 20 тыс. По словам Владимира Власова, директора Донецкого регионального центра оценивания качества образования, 1,6 тыс. абитуриентов из восточных регионов поступили в украинские вузы по квоте, еще тысяча ежегодно регистрируется на ВНО. Выходит, что украинские учебные заведения предпочли не более 13% от всех выпускников.Важно
Чиновники из МОН говорят, что точное количество студентов с оккупированных территорий в украинских вузах посчитать проблематично, поскольку те, кто проходит по широкому конкурсу, часто не указывают место регистрации из соображений безопасности. В квотных списках фамилии абитуриентов шифруются, чтобы эта информация не попала на ту сторону. В Украине это стало поводом для еще одного скандала: многие в соцсетях заявляли, что места украинских детей в вузах занимают "дети моторол и гиви". Народный депутат Ирина Фриз выступила против шифрования фамилий, ведь оно защищает "детей преступников и коллаборантов из ОРДЛО, которые находятся на учете в СБУ". Фокус отправил запрос в Службу безопасности с вопросами о том, проверяет ли она абитуриентов и что делает, если тот или иной человек проверку не проходит. Однако за две недели СБУ подготовила ответ лишь о том, что "действует в соответствии с возложенными на нее задачами, в границах полномочий и способами, определенными законом Украины".
Как бы там ни было, Ирина Жданова уверена, что получение образования в украинских вузах — единственный шанс на реальную реинтеграцию оккупированных территорий, а ожесточенные дискуссии о возможных сепаратистах не повышают уровень доверия жителей оккупированных районов к Украине.