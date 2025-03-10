Дополнительный льготы на услуги ЖКХ: кому это доступно

Сейчас право на льготы по оплате коммунальных услуг имеют несколько категорий граждан.

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В марте этого года, в связи с введением новых единых правил предоставления льгот, помощь за жилищно-коммунальные услуги будет начислена сразу за два месяца. Скидки получат только те семьи, чей средний доход не превышает установленную норму. Об этом сообщает Пенсионнй фонд Украины (ПФУ).

В Пенсионном фонде пояснили, что теперь при назначении помощи будет учитываться предельный уровень доходов семей. Это связано с необходимостью сокращения государственных расходов. Таким образом, льготы на коммунальные услуги будут предоставляться по единому принципу, тогда как ранее некоторые категории граждан могли получать их вне зависимости от уровня дохода.

В ПФУ пояснили, что в феврале льготы не начислялись, поэтому семьи, которые теперь соответствуют требованиям по доходам, получат в марте компенсацию сразу за два месяца. Если же домохозяйство не соответствут новым критериям, льготы предоставляться не будут. Доход не должен превышать 4,24 тыс. грн в месяц. При этом изменения затронут только тех, кто подаст заявку на коммунальные льготы в 2025 году. Граждане, уже получавшие льготы ранее, смогут пользоваться прежними условиями до завершения отопительного сезона.

Также есть исключения в новых правилах предоставления льгот. Новые нормы по учету граничного уровня дохода не будут распространяться:

на участников боевых действий (УБД);

на лиц с инвалидностью, возникшей вследствие войны.

Помощь предоставляют пенсионерам, военным, малообеспеченным, многодетным, некоторым сельским жителям.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.