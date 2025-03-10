Додаткові пільги на послуги ЖКГ: кому це доступно

Наразі право на пільги з оплати комунальних послуг мають кілька категорій громадян.

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У березні цього року, у зв'язку із запровадженням нових єдиних правил надання пільг, допомогу за житлово-комунальні послуги буде нараховано одразу за два місяці. Знижки отримають тільки ті сім'ї, чий середній дохід не перевищує встановлену норму. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

У Пенсійному фонді пояснили, що тепер під час призначення допомоги враховуватиметься граничний рівень доходів сімей. Це пов'язано з необхідністю скорочення державних витрат. Таким чином, пільги на комунальні послуги надаватимуться за єдиним принципом, тоді як раніше деякі категорії громадян могли отримувати їх незалежно від рівня доходу.

У ПФУ пояснили, що в лютому пільги не нараховували, тому сім'ї, які тепер відповідають вимогам за доходами, отримають у березні компенсацію одразу за два місяці. Якщо ж домогосподарство не відповідає новим критеріям, пільги надаватися не будуть. Дохід не має перевищувати 4,24 тис. грн на місяць. Водночас зміни стосуватимуться тільки тих, хто подасть заявку на комунальні пільги у 2025 році. Громадяни, які вже отримували пільги раніше, зможуть користуватися колишніми умовами до завершення опалювального сезону.

Також є винятки в нових правилах надання пільг. Нові норми щодо врахування граничного рівня доходу не поширюватимуться:

на учасників бойових дій (УБД);

на осіб з інвалідністю, що виникла внаслідок війни.

Допомогу надають пенсіонерам, військовим, малозабезпеченим, багатодітним, деяким сільським жителям.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.