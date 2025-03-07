Украинские морские дроны доставили в Крым ночные FPV, а те разнесли 2 российских ЗРК (видео)

В глубоком тылу ВС РФ удалось попасть в комплексы "Стрела-10" и "Оса-АКМ".

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Украинские ночные FPV, запущенные с морских дронов, провели успешное поражение двух российских ЗРК — "Стрела-10" и "Оса-АКМ" в глубоком тылу противника. Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко, который проводил сбор на эти дроны.

"Морские дрононосцы доставили FPV-дроны морем к месту выполнения операции, а дальше ими были поражены ЗРК Стрела-10 и ЗРК Оса-АКМ. Этот замечательный результат стал возможным благодаря боевой работе ВМС в сотрудничестве с СБУ, инновационным решением украинских инженеров, а также вашим донатам", — проинформировал Стерненко.

Аналитики разведывательного сообщества In Factum отметили, что это — не первая подобная операция.

В начале января на левобережной Херсонщине таким же методом был поражен российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Напомним, что 7 марта сообщалось, чтонесколько групп украинских беспилотников атаковали Крым. Россияне слышали громкие "хлопки" в разных районах, также была объявлена тревога из-за угрозы ударов ракетами типа "Нептун".

Также 4 марта сообщалось, что в Крыму загорелся радар С-300/С-400 ВС РФ, который фиксировал цели аж от украинского Запорожья.