Українські морські дрони доставили до Криму нічні FPV, а ті рознесли 2 російські ЗРК (відео)

У глибокому тилу ЗС РФ вдалося поцілити в комплекси "Стріла-10" та "Оса-АКМ".

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Українські нічні FPV, запущені з морських дронів, провели успішне ураження двох російських ЗРК — "Стріла-10" та "Оса-АКМ" в глибокому тилу противника. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко, який проводив збір на ці дрони.

"Морські дрононосці доставили FPV-дрони морем до місця виконання операції, а далі ними було уражено ЗРК Стріла-10 та ЗРК Оса-АКМ. Цей чудовий результат став можливим завдяки бойовій роботі ВМС у співпраці із СБУ, інноваційним рішенням українських інженерів, а також вашим донатам", — проінформував Стерненко.

Аналітики розвідувальної спільноти In Factum зауважили, що це — не перша подібна операція.

На початку січня на лівобережній Херсонщині таким самим методом було уражено російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

Нагадаємо, що 7 березня повідомлялося, що кілька груп українських безпілотників атакували Крим. Росіяни чули гучні "хлопки" у різних районах, також була оголошена тривога через загрозу ударів ракетами типу "Нептун".

Також 4 березня повідомлялося, що у Криму загорівся радар С-300/С-400 ЗС РФ, який фіксував цілі аж від українського Запоріжжя.