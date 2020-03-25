Школа на дому. Как организовать дистанционное обучение ребенка на карантине

На карантине школьникам рекомендуют учиться дома. Фокус выяснил, насколько в Украине развит формат дистанционного обучения, и расспросил учащихся, выбравших домашнее обучение, о том, как изменилась их жизнь

Обычно во время карантинов учителя задают для самостоятельного освоения какие-то темы, а по возвращении учеников в школу организовывают контрольные, проверяя, как они освоили материал. Как правило, приостановка занятий несильно сказывается на учебном процессе, но в этот раз родители встревожены и ищут способы организации дистанционного обучения для своих детей. Нынешний карантин приходится на ключевой период учебного года, особенно для старшеклассников, которые готовятся к внешнему независимому оцениванию (ВНО). В связи с карантином Министерство образования и науки вначале перенесло на начало — середину апреля пробное ВНО и Всеукраинские олимпиады, а часть олимпиад — по правоведению, истории и иностранным языкам — вообще отменили. Обычно призёры Всеукраинских олимпиад получают дополнительные баллы при поступлении в вузы, но в этом году они, скорее всего, не смогут воспользоваться таким преимуществом. Но теперь правительство продлило карантин уже до 24 апреля, и как будут развиваться сообытия дальше — неизвестно.

Поэтому Министерство выпустило рекомендации о режиме работы школ на время карантина. Среди них — внедрение дистанционных технологий, с помощью которых можно проводить занятия. По данным МОН, сейчас услуги дистанционного образования предоставляют около 150 школ из 15,2 тыс. учебных заведений. При этом по территории страны они распределены неравномерно: если в Донецкой области таких школ 69 (там учатся дети, живущие на неподконтрольных Украине территориях), то в Кировоградской — всего одна.

Как отмечает Любомира Мандзий, и.о. министра образования и науки, учебные заведения самостоятельно решают, как им взаимодействовать с учениками во время карантина. Со своей стороны министерство опубликовало список онлайн-курсов, которые могут помочь в домашнем обучении. Также чиновники занялись стратегическим обновлением нормативных документов о дистанционном образовании.

Законы и реалии дистанционного обучения

В мире нет единого подхода к удалённой учёбе. В половине стран Евросоюза она запрещена, в том числе в Германии и Швеции. В США на домашнем обучении находятся 2,5 млн детей — около 4% всех школьников. В Великобритании из-за низкого качества школьного образования за последние четыре года количество таких детей увеличилось более чем на 40%, до 60 тыс. В Украине же полной статистики о детях, обучающихся удалённо, нет, однако их число растёт — как минимум за счёт школьников, живущих на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. По данным местных департаментов образования, за последние годы их количество увеличилось на треть.

Для школьников, живущих в обделённых скоростным интернетом населённых пунктах, запустили образовательные программы на телевидении

Украинское законодательство предусматривает два вида удалённого обучения: институциональное и индивидуальное. К институциональному относится, в частности, дистанционное обучение. В этом случае учитель делает всё то же, что и в обычной школе, только онлайн: на сайтах школ создают разделы со всеми учебными материалами, для уроков учителя используют видеоконференции, они чётко следуют учебной программе. По закону дистанционное обучение должно проводиться на базе школы или специально созданного класса. Но эта норма противоречит требованиям карантина, а привязка к учебной программе идёт вразрез с понятием академической автономии педагогов, поэтому министерство намерено пересматривать положение о дистанционном обучении.

К индивидуальному виду удалённого образования относятся экстернат, домашнее (семейное) образование и педагогический патронат. В этих случаях школьная программа адаптируется под потребности ученика и подаётся индивидуально. По закону экстернат подразумевает самостоятельную учёбу. За организацию домашнего образования ответственны родители, при этом ребёнок должен быть приписан к школе, которая контролирует результаты его учёбы. Педагогический патронаж — это уроки, которые учителя проводят для детей с серьёзными заболеваниями. Кроме того, как уточняет Любомира Мандзий, педагогический патронаж организуют в тех местностях, где в классах начальной и базовой школ не набирается более пяти человек.

На практике такие формы обучения, как экстернат или домашнее образование, смешиваются и работают иначе, чем прописано в законе. Чаще всего на экстернате дети не учатся самостоятельно, им требуется помощь педагогов и родителей. При этом они сдают контрольные в школах экстернов, поскольку государственных учебных заведений, принимающих «удалённых» детей, крайне мало.

Несчастье помогло

В украинском сегменте интернета есть десятки образовательных платформ — платных и бесплатных. Чаще всего это проекты общественных организаций, работающих в сотрудничестве с Министерством образования и привлекающих педагогов и образовательных экспертов. Особенность онлайн-ресурсов в том, что они не заменяют учебную программу, но дополняют её, онлайн-материалы нужно подбирать в зависимости от темы, которую проходит ребёнок. Для платных образовательных проектов вынужденное сидение детей дома — хороший шанс расширить аудиторию. Некоторые из них, такие как «Розумники» и Gios, организовали бесплатный доступ к урокам и лекциям на время карантина.

Только полторы сотни школ из 15,2 тыс. учебных заведений предоставляют услуги дистанционного обучения

В украинском образовательном контенте доминируют курсы подготовки ВНО для старшеклассников, наиболее известные из них — Prometheus, EdEra и iLearn — МОН рекомендует использовать во время карантина. У этого явления есть две причины: особенности развития ребёнка и экономика образования. Как говорит Зоя Литвин, глава образовательной организации «Освіторія», исследования показывают, что маленьким детям для успешной учёбы нужно живое общение с учителем, а школьникам средних и старших классов лучше помогают онлайн-инструменты. «Вторая причина заключается в том, что у среднестатистической украинской семьи ограничен бюджет, в том числе на образование, так что его нужно распределять рационально. В начальной школе родителям важно, чтобы ребёнок понял, как учиться, а вот с заданиями они в состоянии помочь и сами. В старшей же школе ВНО — тот фильтр, от которого зависит, будет ли у ребёнка шанс на учёбу на бюджете в хорошем вузе. Потому в него инвестируют гораздо активнее», — отмечает Литвин.

Онлайн-ресурсы помогут только тем школьникам, которые располагают высокоскоростным интернетом. Но покрытие в Украине неравномерное, поэтому для обделённых интернетом населённых пунктов запустили образовательные программы на телевидении. В частности, «Открытые уроки» для одиннадцатиклассников в первой половине дня идут на телеканале «Киев», образовательный контент транслируют на телеканале «Рада», привлекая проекты Prometheus и EdEra. Также министерство ведёт переговоры с «Суспільним». Примечательно, что телеканал «Киев» пообещал транслировать открытые уроки для разных классов на постоянной основе и после завершения карантина.

Учиться дома легко

На карантине родителям и детям важно построить правильные учебные отношения и провести это время максимально безболезненно. Зоя Литвин, глава образовательной организации «Освіторія» и мама школьника, поделилась рекомендациями, как это сделать

Во время карантина можно провести небольшую «планёрку»: рассказать ребёнку о режиме, правилах, о том, что важно каждый день смотреть список онлайн-заданий, читать предусмотренную планом обучения литературу, объяснить, почему это важно.

Стоит чётко разделять домашнее время на развлечения и обучение. Сохраните привычную для ученика рутину: то же время подъёма и отхода ко сну, традиционные ритуалы — завтрак, занятия, хобби и т. д. Важно уделять учёбе короткие промежутки времени: от 15 минут для ребёнка средней школы и до 25 минут для ребёнка старшей школы с небольшими перерывами между ними.

«Сохраните привычную для ученика рутину: то же время подъёма и отхода ко сну, традиционные ритуалы — завтрак, занятия, хобби» (фото: Освіторія)

Учебный темп у детей очень разный. Кому-то обучение дома позволит «щёлкать» задания быстрее, для кого-то это будет возможность сбавить темп и выполнять их медленнее, но в более комфортном ритме. Главное — успевать к дедлайнам, а в правильном онлайн-обучении во время карантина они обязательно должны быть, иначе эффективность обучения снизится. Учёбе дома нужно уделять не больше времени, чем занимает стандартный школьный день ученика.

Я приверженец максимальной свободы во всём, что касается обучения детей, и считаю, что ребёнок со второго класса в состоянии сам контролировать свои учебные задачи. После «планёрки» родитель должен сказать ключевую фразу: «Если тебе что-то непонятно или нужна будет моя помощь, я всегда рядом, обращайся». И потом не вмешиваться. Если ребёнок не обращается, значит, у него всё под контролем.

Не забей

Главное правило домашнего обучения

Женя Батурина, ученица 7-го класса школы "Оптима" (фото: из личного архива)

Мне многое нравилось в обычной школе, но был и большой минус: я очень много времени проводила за учёбой, около семи часов ежедневно, плюс ещё несколько часов нужно было тратить на подготовку домашнего задания, из-за этого не могла посещать кружки.

Перейти на дистанционное обучение мне предложила мама, ведь я жаловалась ей, что сильно устаю и ничего не успеваю. Я думала, что всё время буду сидеть дома, делая уроки, а с друзьями смогу общаться только в выходные. Оказалось, всё не так. Я занимаюсь около трёх часов, потом жду, когда закончатся уроки у моих бывших одноклассников, и мы идём гулять.

Моя новая школа предлагает полностью дистанционный формат обучения: на её сайте у меня есть личный кабинет с расписанием уроков на каждый день и списком контрольных, которые я долж-на сдать. К каждому уроку прилагается параграф из учебника и часто — видеолекция. В конце урока предлагают ответить на вопросы или выполнить какие-то задания, чтобы ученик понимал, насколько хорошо он усвоил тему.

К новым условиям я адаптировалась где-то полгода. Учиться оказалось легче, чем в обычной школе, но всё равно нужно стараться. Сложнее всего было не откладывать всё на потом. Я поначалу училась не по расписанию, накопила огромные долги, пришлось всё экстренно делать за оставшуюся до сдачи контрольных неделю. Было немного страшно, что не успею. С утра до вечера училась и получила оценки, которые меня не устраивали.

Мой учебный день начинается около 10 утра, и я стараюсь не засиживаться, обычно заканчиваю уроки где-то к часу-двум и потом свободна. Но иногда сидела за уроками до четырёх из-за того, что отвлекалась: с компьютером и телефоном под рукой сложно не заглядывать в «Инстаграм» или «Ютуб». Если там не зависать, всё делается гораздо легче и быстрее: один урок — где-то полчаса.

Для себя я выработала несколько правил. Соблюдать расписание: учиться каждый день, делать всё вовремя. Не перескакивать через темы: если изучать их одну за другой, нет сложностей с новыми темами. Не отвлекаться, не заходить на посторонние сайты, тогда занятия занимают совсем немного времени, и всё, что мы проходим, становится понятно. Сейчас в школах карантин, мои бывшие одноклассники ничего не делают, и это немного обидно. Зато я уже сейчас могу приступать к сдаче годовых контрольных, к маю всё закончу и буду свободна, когда им придётся нагонять программу.

Учителя из прежней школы считают, что так я не смогу нормально выучиться. Они думают, что домашнее обучение подходит только больным детям. Мне кажется, они не правы. Теперь я не боюсь, что, если не понимаю, мне скажут: «Надо было слушать». Я могу ещё раз перечитать параграф, просмотреть видеоурок, а если опять непонятно, спросить у учителя, записавшись на консультацию. Мне так учиться легче, я всегда могу вернуться немного назад.

Учителя должны понять, что, учась дистанционно, дети привыкают контролировать себя, узнают что-то новое, как-то развиваются, потому что у них есть возможность ходить на кружки, они не сидят каждый день сначала в школе, а потом дома за уроками. Я пошла на плавание и в кружок, где меня учат лепке из глины, стала больше гулять. Заметила, что подтянула английский: смотрю в «Ютубе» интервью Билли Айлиш и почти всё понимаю. Раньше у меня свободного времени было максимум три часа в день, всего этого я бы просто не успевала.

Разносторонний интерес

Чему учит опыт дистанционного обучения

Лиза Панина, выпускница 2019 года киевской школы №328 (фото: из личного архива)

В 2014 году моя семья переехала в Киев, я поступила в новую школу, но не смогла поладить с одноклассниками и ушла на домашнее обучение. В новой школе брала задания для контрольных работ. Если хотела получить высший балл, нужно было раз в полугодие приезжать к учителям, защищать устно эти контрольные — без защиты можно было рассчитывать максимум на девять баллов. Как я делаю контрольные — моё дело: могу заниматься с репетиторами, могу всё учить самостоятельно.

Адаптация к новому формату обучения прошла без проблем, разве что поначалу не очень легко себя контролировать: бывало, что всё решала и сдавала в последний момент. Бороться с прокрастинацией помогали «нервняки» классного руководителя, которая говорила, что, если я не сдам, достанется всем, её ведь тоже дёргают по поводу того, как занимаются ученики.

Училась я без графика: делала задания, когда приспичит, когда скучно, — абсолютно спонтанно. Часто это было похоже на студенческую историю, когда люди подолгу забивают на учёбу, а потом всё делают очень быстро. Наверное, это не очень ответственно, но мне так было комфортно.

Учась дома, я тратила на обучение значительно меньше времени, чем в обычной школе. Контрольные мне суммарно стоили дня три в месяц. У меня появилось достаточно свободного времени, я смогла посещать кружки. Занималась в театральном кружке, пошла на кэндо, очень много рисовала. В итоге это даже помогло мне с профессией: скоро буду работать преподавателем диджитал-арта на курсах для младших групп.

У меня дислексия, и я уверена, что домашнее обучение наверняка подойдёт людям с этой проблемой. В школах требуют постоянно читать, а дислексику трудно даётся процесс чтения. Варианты аудиокниг, записи на диктофон вообще не рассматриваются учителями. Они не приемлют какой-либо альтернативы, говорят: «Телефон убрать!», хотя ты его используешь исключительно в учебных целях. Домашнее обучение хорошо тем, что, если ты не можешь осилить какой-то научный текст, практически на любую тему можно найти лекцию в интернете и воспринять всё на слух.

Окончив школу, я оцениваю свои знания как фрагментарные, но считаю, что в целом мой уровень неплох. Я достаточно эрудированна, но по своей инициативе. Думаю, школа выработала бы у меня ненависть к теперь любимым астрономии и биологии, и через пару лет я всё забыла бы, а так до сих пор что-то почитываю на тему генетики, мне это всё ещё интересно.

«Контрольные мне суммарно стоили дня три в месяц. У меня появилось достаточно свободного времени, я смогла посещать много кружков»

Такой опыт научил меня самостоятельности, меньше доверять авторитетам. Я обладаю большей свободой мысли, склонна всё перепроверять. В школе я бы этому не научилась. Там учитель — всегда высший авторитет, в его словах не принято сомневаться, поэтому я вряд ли получила бы навыки критического мышления.

Многие почему-то думают, что у меня должно быть всё плохо с социализацией, так как я не ходила ежедневно в школу. Но я не чувствую никакой отстранённости от коллективов, в которые сейчас попадаю, абсолютно нормально общаюсь с людьми, хорошо решаю конфликты. Если у ребёнка есть какие-то проблемы, причина не в отсутствии контакта с одноклассниками, а в чём-то другом.

Тем, кто только раздумывает над тем, чтобы перейти на дистанционное обучение, могу посоветовать здраво оценивать свои силы. Может быть, стоит попросить своих близких напоминать о режиме, и тогда всё получится.

На самообеспечении

Как благодаря домашней учёбе появилось время на работу

Клим Остапенко, ученик 9-го класса школы «Джерело» (фото: из личного архива)

Первые два класса я учился в обычной школе, но летом понял, что мне это не подходит. Уже тогда появился выбор — была идея ходить в художественную школу, но мама нашла альтернативную частную школу «БеркоШко». Это был чудесный опыт, я ходил туда три раза в неделю и сдавал экзамены в школе экстернов. Школа находилась очень далеко от моего дома, но в восемь лет я был достаточно мотивирован, чтобы тратить на дорогу почти два часа.

Позже из школы экстернов я перешёл в киевскую школу №328, которая предоставляет похожие услуги. Разница в том, что можно не каждый раз приезжать и писать контрольные на месте, а делать их дома и приносить на проверку. Школа тоже находилась далеко от дома.

Прошлой зимой я понял, что в «БеркоШко» многовато домашних заданий, плюс контрольные 328-й школы, которые тоже надо делать. Решил, что буду стараться учиться дома и ограничусь только 328-й школой. У меня были друзья, которые учились дистанционно в школе «Джерело». У неё есть сайт, где выложены уроки и тесты к ним на весь год. Я уговорил родителей перевести меня туда. В принципе, меня всё устраивает. Собираюсь учиться в школе «Джерело» в 10-м и 11-м классах.

Я занимаюсь приблизительно по два часа в день, ближе к концу года — больше. У меня есть уроки по скайпу с моим дедушкой из Америки, который консультирует по химии и биологии. По английскому языку, алгебре и геометрии мне помогает мама. Я не привыкал к домашней учёбе — делаю всё в том же объёме, что и в школе. Просто не трачу дополнительно семь часов, чтобы сидеть на уроках. Обожаю гулять с друзьями, могу проводить с ними по шесть часов в день.

Я стараюсь сам обеспечить себя всем необходимым, поэтому работаю: обычно сижу с маленькими детьми. Так как у меня две сестры и брат, давно к этому привык. Когда очень хотел новый телефон, работал с 7:00 до 15:00. В день получал 750 грн.

Чтобы привыкнуть к домашней учёбе, школьникам на карантине советую заниматься в комфорте. Я, например, сижу на диване, слушаю музыку и делаю уроки. А ещё будет полезно чаще выходить на прогулки.

Украинские онлайн-платформы, которые могут бесплатно помочь в дистанционной учёбе

Начальная школа

• Matific — уроки и тесты по математике для учеников 1–6-х классов.

• «Розумники» — интерактивные уроки по украинскому языку и математике для 1–4-х классов. Бесплатно на время карантина.

• BrainBasket — игровые курсы по программированию и робототехнике для детей от 6–8 лет.

Базовая школа

• Gios — уроки математики, алгебры и геометрии для 5–9-х классов. Бесплатно на время карантина.

• Павел Виктор — Ютуб-канал учителя физики с видеоуроками для 7–11-х классов.

• MOOCs — онлайн-курсы английского языка от Британского совета для школьников средних и старших классов и их родителей.

Старшая школа

• Prometheus — курсы подготовки к ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку.

• EdEra — курсы подготовки к ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, английскому языку и биологии.

• «Доступна освіта» — видеолекции по украинскому языку и литературе и истории Украины.

• iLearn — курсы подготовки к ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, английскому языку и биологии.

• Be Smart — курсы подготовки к ВНО и тесты по девяти предметам, в том числе естественно-научным.

• ЗНО-Онлайн — тестовые задания ВНО прошлых лет по 11 предметам