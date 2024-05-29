Детей в Украине будут учить с помощью ИИ, VR и Minecraft: где можно освоить новые технологии

По словам координатора образовательных проектов ЮНИСЕФ Анатолия Игнатовича, к обучению в необычном формате планируют привлечь 16 000 школьников, в том числе тех, которые нуждаются в дополнительной поддержке из-за войны.

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Ассоциация инновационного и цифрового образования открыли в Украине шестнадцать Цифровых образовательных центров для школьников в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, где дети смогут освоить передовые цифровые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ). Об этом Фокусу сообщили в Ассоциации инновационного и цифрового образования.

Министерство образования и науки Украины вместе с международными партнерами развивают сеть Цифровых образовательных центров, чтобы предоставить детям доступ к образованию в условиях полномасштабной войны. Новые образовательные центры призваны обеспечить учебный процесс для школьников, которые лишены полноценного доступа к обучению офлайн на прифронтовых и деоккупированных территориях.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив отметил, что целью образовательных центров является обеспечение непрерывного обучения школьников, наверстывание образовательных потерь, предоставление возможности участвовать в мероприятиях неформального образования, психоэмоциональная поддержка детей и подростков, их родителей и учителей, предоставление возможностей для социализации, а также повышение компетентности педагогов.

Создание Цифровых образовательных центров и предоставление услуг психосоциальной поддержки для детей и молодежи

Как отмечают в Ассоциации инновационного и цифрового образования, в центрах дети смогут бесплатно:

определить с помощью Искусственного интеллекта (ИИ), какие предметы и темы из школьной программы им надо наверстать;

учиться с помощью интерактивных кейсовых уроков;

проходить практические и лабораторные работы с использованием технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности;

получать индивидуальные консультации через специальное приложение "Убер-Школа";

приобретать актуальные навыки благодаря "Урокам для успешной жизни";

развлекаться с пользой со специальной образовательной программой "Minecraft";

определить свой уровень владения и овладеть украинским и английским языками;

получить психоэмоциональную поддержку;

сформировать Паспорт Способностей к 1 000+ современных профессий с помощью сертифицированного профориентационного адаптивного тестирования, определить профессию своей мечты и построить индивидуальную траекторию дальнейшего обучения и карьеры.

По словам координатора образовательных проектов ЮНИСЕФ Анатолия Игнатовича, в каждой громаде, где работают образовательные центры, в течение года будут учиться ученики 1-11 классов. Речь идет, в первую очередь о тех детях, которые имеют ограниченный доступ к образованию и нуждаются в дополнительной образовательной и психоэмоциональной поддержке, например, дети с инвалидностью или внутренне перемещенные дети. Всего планируется привлечь 16 000 детей.

Занятия для школьников в образовательном центре Фото: Ассоциация инновационного и цифрового образования

Координатором упомянутых центров является Ассоциация инновационного и цифрового образования, которая при поддержке Министерства образования и науки Украины с начала войны успешно развивает сеть украинских образовательных хабов в Украине, странах ЕС и Великобритании. Вышеупомянутые активности происходят в рамках проекта "Создание цифровых образовательных центров и оказание услуг по психосоциальной поддержке для детей и молодежи", который реализует Ассоциация инновационного и цифрового образования совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA) и Глобального партнерства ради образования (GPE).

Тренинг для координаторов и работников Цифровых образовательных центров Фото: Ассоциация инновационного и цифрового образования

"Наша команда стремится не просто открыть Цифровые образовательные центры, а сделать из них настоящие образовательные хабы для детей, подростков и их родителей в громадах, которые больше всего страдают от войны, где бы им было интересно и полезно, а жители громад захотели бы приходить снова и снова", — отметила исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

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Напомним, по данным DW, несмотря на запугивание оккупантов, проверку гаджетов и угрозы на оккупированных территориях есть дети, которые продолжают учиться по украинской программе. Тот, кто хочет учиться онлайн в украинской школе, должен скрываться.

Также сообщалось, что Верховная Рада голосами приняла в целом законопроект по совершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки. Начальная общевойсковая подготовка будет реализоваться на третьем уровне полного общего среднего образования.