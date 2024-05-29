Дітей в Україні вчитимуть з допомогою ШІ, VR і Minecraft: де можна освоїти нові технології

За словами координатора освітніх проєктів ЮНІСЕФ Анатолія Ігнатовича, до навчання у незвичайному форматі планують залучити 16 000 школярів, зокрема тих, які потребують додаткової підтримки через війну.

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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціація інноваційної та цифрової освіти відкрили в Україні шістнадцять Цифрових освітніх центрів для школярів у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, де діти зможуть освоїти передові цифрові технології, такі як штучний інтелект (ШІ). Про це Фокусу повідомили в Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Міністерство освіти і науки України разом із міжнародними партнерами розбудовують мережу Цифрових освітніх центрів, щоб надати дітям доступ до освіти в умовах повномасштабної війни. Нові освітні центри покликані забезпечити навчальний процес для школярів, які позбавлені повноцінного доступу до навчання офлайн на прифронтових та деокупованих територіях.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків зазначив, що метою освітніх центрів є забезпечення безперервного навчання школярів, надолуження освітніх втрат, надання можливості брати участь у заходах неформальної освіти, психоемоційна підтримка дітей і підлітків, їхніх батьків та вчителів, надання можливостей для соціалізації, а також підвищення компетентності педагогів.

Створення Цифрових освітніх центрів та надання послуг психосоціальної підтримки для дітей та молоді

Як зазначають в Асоціації інноваційної та цифрової освіти, у центрах діти зможуть безплатно:

визначити за допомогою Штучного інтелекту (ШІ), які предмети та теми зі шкільної програми їм треба надолужити;

навчатись за допомогою інтерактивних кейсових уроків;

проходити практичні та лабораторні роботи з використанням технологій віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності;

отримувати індивідуальні консультації через спеціальний застосунок "Убер-Школа";

набувати актуальні навички завдяки "Урокам для успішного життя";

розважатись з користю зі спеціальною освітньою програмою "Minecraft";

визначити свій рівень володіння та опанувати українську та англійську мови;

отримати психоемоційну підтримку;

сформувати Паспорт Здібностей до 1 000+ сучасних професій за допомогою сертифікованого профорієнтаційного адаптивного тестування, визначити професію своєї мрії та побудувати індивідуальну траєкторію подальшого навчання та кар’єри.

За словами координатора освітніх проєктів ЮНІСЕФ Анатолія Ігнатовича, у кожній громаді, де працюють освітні центри, впродовж року навчатимуться учні 1-11 класів. Мова йде, в першу чергу про тих дітей, які мають обмежений доступ до освіти та потребують додаткової освітньої та психоемоційної підтримки, наприклад, діти з інвалідністю або внутрішньо переміщені діти. Всього планується залучити 16 000 дітей.

Заняття для школярів в освітньому центрі Фото: Асоціація інноваційної та цифрової освіти

Координатором згаданих центрів є Асоціація інноваційної та цифрової освіти, яка за підтримки Міністерства освіти і науки України з початку війни успішно розвиває мережу українських освітніх хабів в Україні, країнах ЄС та Великій Британії. Вищезазначені активності відбуваються в межах проєкту "Створення цифрових освітніх центрів та надання послуг з психосоціальної підтримки для дітей та молоді", який реалізує Асоціація інноваційної та цифрової освіти спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA) та Глобального партнерства заради освіти (GPE).

Тренінг для координаторів та працівників Цифрових освітніх центрів Фото: Асоціація інноваційної та цифрової освіти

"Наша команда прагне не просто відкрити Цифрові освітні центри, а зробити з них справжні освітні хаби для дітей, підлітків та їхніх батьків у громадах, які найбільше потерпають від війни, де б їм було цікаво та корисно, а мешканці громад захотіли б приходити знову і знову", – зазначила виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

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