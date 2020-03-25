Кабмин ввел режим ЧС по всей территории Украины, карантин продлили до 24 апреля (обновлено)

Денис Шмыгаль ризвал не путать режим чрезвычайной ситуации с чрезвычайным положением

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине Кабмин планирует ввести по всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в начале заседания правительства.

"Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевода в режим чрезвычайной ситуации единой государственной системы гражданской защиты. Ввести режим чрезвычайной ситуации планируется на 30 дней. Соответственно все карантинные мероприятия продлят на 30 дней", - заявил он.

Премьер призвал не путать режим чрезвычайной ситуации с чрезвычайным положением. Он отметил, что режим ЧС не предполагает ограничение конституционных прав граждан, а только "консолидирует усилия" по борьбе с коронавирусом.

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Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.

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