Кабмин ввел режим ЧС по всей территории Украины, карантин продлили до 24 апреля (обновлено)
2020-03-25 13:18:00
Денис Шмыгаль ризвал не путать режим чрезвычайной ситуации с чрезвычайным положением
В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине Кабмин планирует ввести по всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в начале заседания правительства.
"Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевода в режим чрезвычайной ситуации единой государственной системы гражданской защиты. Ввести режим чрезвычайной ситуации планируется на 30 дней. Соответственно все карантинные мероприятия продлят на 30 дней", - заявил он.
Премьер призвал не путать режим чрезвычайной ситуации с чрезвычайным положением. Он отметил, что режим ЧС не предполагает ограничение конституционных прав граждан, а только "консолидирует усилия" по борьбе с коронавирусом.
Обновлено
Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.
Как ранее сообщал Фокус:
- По официальным данным МОЗ, на утро 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом. Больше всего - в Черновицкой области и в Киеве.