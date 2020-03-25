Министр с чрезвычайным положением. Как Аваков использует карантин для усиления своего влияния

В чем заключается роль полиции во время строгого карантина и как министр МВД Арсен Аваков пытается повысить свой рейтинг и усилить влияние, рассказывает Фокус.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Украине все ждали, что вот-вот могут объявить чрезвычайное положение (ЧП). Главным лоббистом его введения в правительстве считался Арсен Аваков, глава МВД. Причем он готовился не только усилить охрану общественного порядка, но и публично изложил свое видение тотального карантина, на который должна перейти страна. Среди всего прочего он предлагал увеличить дефицит госбюджета минимум втрое с одновременным секвестром и провести реструктуризацию внешнего долга. А еще создать специальный стабилизационный фонд, а дефицит госбюджета, "не стесняясь", увеличить "миллиардов на 200 как минимум", "жестко" пресекать спекуляции на валютном рынке и заключить соглашение с МВФ.

– Я не коммунист и не фантазер, реально понимаю, что у государства сейчас бюджет трещит по швам, денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макрофинансовые и экономические, – написал министр МВД в Facebook.

После подобных заявлений эксперты заговорили о превышении полномочий Арсеном Аваковым.

– Мы давно знаем, что вопросы МВФ не в компетенции Арсена Авакова. Но ему, кажется, все равно – комментирует и комментирует, – говорит Фокусу Богдан Бондаренко, эксперт по конституционному праву. – Проблема всей нынешней власти вообще в том, что большинство ее представителей берут на себя несвойственные им полномочия. Этим занимается не только министр МВД, но и президент.

Сам министр вечером 24 марта заявил, что не видит необходимости введения ЧП в стране, однако, расширить степень своего влияния у него с успехом получается и при ситуации тотального карантина.

Строгие ограничения

Из-за эпидемии коронавируса в нескольких областях введен режим чрезвычайной ситуации. То есть усилена работа органов местного самоуправления, в частности областных советов и мэрий. Правоохранители же помогают обеспечить порядок, хотя часто превышают полномочия.

– То, что сейчас происходит в Киеве – при входе в общественный транспорт правоохранители проверяют документы, на въездах в столицу Нацгвардия досматривает авто, – это антиконституционные меры, – считает Бондаренко. – Только введение ЧП позволяет таким образом ограничивать права граждан, например, право на свободу передвижения.

"Большинство представителей этой власти берут на себя несвойственные им полномочия. Этим занимается не только министр МВД, но и президент"

Эксперт поясняет: если бы президент Владимир Зеленский захотел подготовить указ о ЧП, в нем должен был бы четко обозначить все права, подлежащие ограничению, а также указать причины таких шагов.

– Вспомните: в 2018 году Петр Порошенко вводил правовой режим военного положения и в своем указе просто обозначил статью в Конституции с правами, которые нельзя ограничить. Это было нарушение. Он не прописал детальный перечень ограничений. А для каждого случая существует свой "набор".

То есть, например, во время возможного посягательства на территориальную целостность государства один, а при эпидемии – другой.

– Если бы в Офисе президента решили бы ограничить работу интернета, запретить деятельность отдельных политических партий или ввести цензуру, то в условиях пандемии эти шаги было бы сложно обосновать во время голосования в Верховной Раде, – заключает Бондаренко.

Кроме того, в указе прописывается порядок внедрения норм. В частности, на силовые структуры – полицию, Нацгвардию, СБУ и даже армию – ложится ответственность контролировать выполнение введенных мер.

Похоже, контролировать ситуацию и без введения чрезвычайного положения собирается лично Арсен Аваков.

– Когда читаешь пост министра, складывается впечатление, что он либо премьер, либо практически президент и в ближайшие месяцы собирается управлять государством, – говорит Олег Жданов, военный эксперт. – И это возможно. В украинских реалиях часто возникают ситуации, когда изданный наверху указ не исполняется или исполняется совсем по-другому. Тогда роль и место министра МВД во время или строгого карантина, или ЧП становится ключевой – Аваков превратится в серого кардинала.

Жданов напоминает: президент Владимир Зеленский недавно не смог настоять и забрать у министра МВД управление Национальной гвардией Украины.

– По закону она должна подчиняться президенту, и только ВР может ограничить ее применение, – продолжает он. – Согласно законодательству, главная задача Нацгвардии – поддержание конституционного порядка внутри страны. И сегодня ее основной функцией будет соблюдение законности и Конституции на территории, где будет действовать ЧП. И так как силы Нацгвардии в руках министра МВД, тот становится посредником, прокладкой между президентом и силовыми структурами. А зачем создают фирмы-прокладки? Чтобы что-то спрятать или украсть. А в случае эпидемии и страха, чтобы можно было лавировать выполнением решений и искажать реальные факты. Как в прямом случае – при постановке задачи, так и в обратном направлении – при отчете о выполненных мероприятиях.

Позиции Авакова

Очевидно, влияние Арсена Авакова как силовика и как политика в последние месяцы усиливается.

– Объективно это связано с большой ролью не только полиции, но и других структур, в том числе пограничников, которые и вводят некие ограничения, и контролируют их, – говорит Владимир Фесенко, политолог. – Притом надо признать: в глазах президента Зеленского Аваков – самый опытный министр, организованный, эффективный. Президент к нему прислушивается. И мне кажется, что Аваков по уровню влиятельности сегодня в Украине – персона номер два после президента.

При этом эксперт отмечает: чем больше влияние Авакова, тем больше людей в политической системе и ближайшем окружении президента критически относятся к министру.

Аваков по уровню влиятельности сегодня в Украине – персона номер два после президента

– И не только после начала введения карантинных мер, – продолжает он. – Авакову в Офисе президента не доверяли, его чрезмерное влияние на Зеленского не давало покоя друзьям главы державы. И сейчас подобные настроения только усилились. Другое дело, что Аваков в этих экстремальных условиях необходим: он может обеспечить порядок. Очень рискованно в нынешней ситуации менять министра внутренних дел.

Что же касается модели Авакова по выходу из кризиса, то политолог называет ее отображением дискуссии, которая ведется в государстве о том, необходимо ли вводить ЧП. И раз министр решил вынести вопрос сам и с помощью своих советников в публичную площадь, это означает, что в Офисе президента до последнего не могли принять решение. И Аваков пытался надавить, повлиять на президента с помощью общественного обсуждения.

Получилось ли – вопрос. Но именно Аваков одним из первых сообщил СМИ, что "на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение ЧП", а режимы чрезвычайной ситуации будут вводиться в тех областях, в которых будут выявлены зараженные коронавирусной инфекцией.

"Он предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему", – написал министр МВД.

СВОЙ ПАРЕНЬ. Арсен Аваков делает все, чтобы повысить свой невысокий и рейтинг и поддержать имидж "надежного человека"

– Аваков – классическое политическое существо, у него есть инстинкты политика, – уверен Фесенко. – Даже в такой сложной ситуации он предпринимает попытки работать на свой собственный имидж, постоянно пытается напоминать о себе и своей позиции. Из числа членов правительства он самый активный в медийном пространстве: часто пишет блоги в СМИ и посты в соцсетях.

Политическая игра

Ныне Аваков пытается играть роль не только министра внутренних дел, но и вести себя как министр финансов, экономики, здравоохранения, социальной политики и даже как глава Нацбанка ради повышения рейтинга. Об этом говорит Фокусу Виктор Бобыренко, политтехнолог.

– Во-первых, Арсен Борисович – человек пассионарный. Он может играть в форс-мажорных обстоятельствах, – рассказывает Бобыренко. – Во-вторых, стремится к власти. По его мнению, он вырос из должности министра. В-третьих, хочет показать себя спасителем отечества. Когда посыплется правительство Дениса Шмыгаля, первым в очереди на премьерское кресло может оказаться именно Аваков. И он отчаянно пытается закрепить за собой в будущем пост главы Кабмина. Ранее он не мог стать премьером, учитывая его непопулярность среди народа. Ныне все действия Авакова направлены на повышение своего имиджа и своей роли в управлении государством.

Притом за его спиной надежный тыл: Аваков – близкий человек олигарху Игорю Коломойскому. Ранее тот называл министра старым другом, а отношения с ним – боевым содружеством.

– Для обоих и чрезвычайное положение, и дефолт возможны, – говорит Бобыренко.

И, безусловно, влияние Авакова будет только расти.

– С помощью полиции, Нацгвардии и даже Нацкорпуса, например, он возьмет на себя роль человека, который будет обеспечивать стране безопасность, а также попробует контролировать бизнес и местные власти. И в любой момент сможет устроить шоу, – поясняет политтехнолог.

Согласен с Бобыренко и Жданов, он также добавляет, что министр хочет позиционировать себя как хорошего и жесткого менеджера не только внутри государства, но и поднимать свои рейтинги на международной арене. Аваков стремится показать, что в состоянии управлять государством и обеспечить его безопасность. Он уже заработал себе огромный плюс: обещал провести демократические и бескровные президентские и парламентские выборы 2019 года – все так и получилось.

Кроме того, глава МВД смог показать президенту свою эффективную работу в борьбе с неявной угрозой вроде беспорядков или дестабилизации ситуации в стране во время рассмотрения законопроекта о земле, а также "сильную руку" во время чрезвычайной ситуации в Новых Санжарах. Так что имидж "надежного человека" так или иначе он создает и будет поддерживать.

Туманные перспективы

Возникает вопрос: к чему в будущем приведет усиление позиций Авакова?

Возможно, в краткосрочной перспективе Авакову удастся установить контроль за конкретными политиками и активистами, группами людей, политическими партиями, общественными организациями и бизнесом. При этом эксперты допускают, что именно Аваков в ближайшие месяцы будет выполнять роль премьера при существующем неавторитетном и неопытном Шмыгале.

После отмены же карантинных мер окружение президента, скорее всего, попытается вернуть министра на исходные позиции, и премьерского кресла Арсену Авакову вновь не видать.

– Посмотрите, какое количество "советчиков" убрать или значительно уменьшить его влияние появится в окружении президента – многие его будут воспринимать как конкурента и угрозу для себя. Если Аваков получит еще и официальный статус премьера, то он начнет перетягивать одеяло на себя. А пока Зеленский сам себе способен сформировать повестку дня, в его окружении должны быть четкие исполнители. Аваков – один из них. Но такая позиция не мешает министру наращивать свое влияние в рамках существующей президентской системы. Он демонстрирует себя как наиболее эффективного и мощного исполнителя. И потому сложилась такая парадоксальная ситуация: без него никак нельзя, но дальнейшее усиление Авакова будет ломать эту систему изнутри, – резюмирует Владимир Фесенко и не верит, что такой сценарий возможен.