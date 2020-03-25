Четвертая смерть в Украине. На Тернопольщине умер мужчина с коронавирусом

68-летний мужчина с села Коваливка скончался в инфекционном отделении больницы скорой помощи в Тернополе

В Тернопольской области умер первый больной НА COVID-19. Это уже четвертая подтвержденная смерть от коронавируса в Украине. Об этом сообщает оперативный штаб области в Telegram.

68-летний мужчина умер в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи. Он житель села Коваливка Монастириського района.

Всего на территории области подтверждены шесть случаев заболевания. Первым коронавирус обнаружили у священника из Залищиков. За границу он не выезжал и до появления симптомов контактировал с 500 людьми, в том числе и в окрестных селах. Как минимум заразился один человек, который присутствовал на похоронах со священником. Всего в Монастириськом районе заразились четыре человека.

Также сегодня подтвердили коронавирус у врача-стоматолога в Тернополе.

Как ранее сообщал Фокус: