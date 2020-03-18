Коронавирус был, но не он – причина смерти 33-летней женщины на Буковине, – врачи

"Причина смерти – судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в головной мозг", – говорят врачи

У умершей в Черновицкой области действительно был коронавирус, но не он был стал причиной смерти.

Об этом заявила замглавврача Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк.

По словам Снигуряк, у женщины была сложная патология нервной и эндокринной системы, а также поражение легких, но без легочной недостаточности.

Уже после смерти женщины оказалось, что у нее действительно был коронавирус, подтверждает врач.

"Но причина смерти – судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в головной мозг", – говорит Снигуряк.

"Пациентку доставили к нам, потому что у нее была немного повышенная температура, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации – сопутствующая патология, к летальному исходу привел не он", – добавила врач.

Супруг умершей, в свою очередь, дома переболел в легкой форме, к врачам не обращался. У него взяли анализы на COVID-19.

Умершая контактировала с 5 лицами: те из них, у кого есть признаки заболевания, уже госпитализированы.

Сегодня полицейские Черновицкой области открыли уголвоное дело по факту смерти женщины. Основанием стал пост родителей женщины, в котором те говорили, мол врачи не предоставили их дочери надлежащую медпомощь.

Производство квалифицировано по ч.1 ст.140 УК (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработниками).

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.

Национальная полиция будет проводить профилактическую работу среди населения о важности соблюдения ограничений, которые действуют в Украине в связи с пандемией коронавируса.