Полиция открыла уголовное дело по факту смерти 33-летней женщины от коронавируса

Родители умершей винят врачей в том, что те якобы не предоставили их дочери надлежащую медпомощь. Полиция будет расследовать, так ли это на самом деле

Полиция будет расследовать обстоятельства смерти 33-летней женщины на Буковине. Уже после ее смерти стало известно, что у нее был коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

Правоохранители говорят, что заметили в одной из соцсетей пост родителей умершей женщины, в котором они утверждали, мол врачи не предоставили их дочери надлежащую медпомощь.

Дело в том, что женщина умерла еще до того, как медики нашли у нее коронавирус. При этом, в больницу она попала как раз из-за подозрения на инфицирование SARS-CoV-2.

После смерти пациентки врачи твердили, что ее смерть не связана с коронавирусом: женщина якобы умерла из-за "тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции".

Тем не менее, на следующий день после летального случая буковинские врачи получили положительные результаты теста на коронавирус.

В Черновицкой ОГА постфактум признали, что женщина действительно умерла от COVID-19.

Примечательно и то, что перед вчерашним официальным сообщением МОЗ о 6 зараженных в Черновицкой области, в Черновицкой ОГА писали о 4 инфицированных.

А о смерти 33-летней женщины в сводке также ничего сказано не было. Позже пост с 4 зараженными удалили и написали новый - уже с 6 инфицированными и упоминанем умершей женщины.

Полиция уже открыла уголовное дело по ч.1 ст.140 УК (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработниками).

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.