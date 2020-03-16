На Буковине умерла женщина с подозрением на коронавирус

2020-03-16 22:31:47

366 0

Врачи говорят, смерть наступила не от коронавируса, а от "тяжелой сопутствующей неврологической патологии"

Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая лежала на стационаре с подозрением на коронавирус. 

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Врачи уверяют, что смерть наступила не в результате заболевания коронавирусом, а из-за "тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции".

Тем не менее, накануне у нее взяли анализы на COVID-19, результаты пока еще не готовы.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса – закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек. 
Loading...