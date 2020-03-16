На Буковине умерла женщина с подозрением на коронавирус

Врачи говорят, смерть наступила не от коронавируса, а от "тяжелой сопутствующей неврологической патологии"

Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая лежала на стационаре с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Врачи уверяют, что смерть наступила не в результате заболевания коронавирусом, а из-за "тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции".

Тем не менее, накануне у нее взяли анализы на COVID-19, результаты пока еще не готовы.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.