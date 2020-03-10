Эпидемия идет. Почему Украина все еще не готова к встрече с коронавирусом

Как Украина встречает коронавирус и почему не готова к возможной эпидемии, чем коронавирус отличается от гриппа, какова смертность от гриппа и COVID-19, и спасет ли нас потепление, рассказывает эпидемиолог Андрей Александрин

Жители Черновцов устроили бойкот жене заражённого коронавирусом и добились ее изоляции в госпитале. Городские власти приняли меры предосторожности и закрыли школы и вузы на двухнедельный карантин. В Киеве КГГА поручила пополнить запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в больницах. Также чиновники рекомендуют отменять массовые мероприятия, чтобы избегать скоплений людей. Все эти чрезвычайные меры предпринимаются пока из-за единственного зарегистрированного случая коронавируса в Украине.

А вот в мире эпидемия COVID-19 стремительно превращается в пандемию. В Европе не осталось стран, где не было бы выявлено заболевших коронавирусом. Утренние новости 10 марта пугают заголовками: "Италия закрылась на карантин" , "Всех въезжающих в Израиль будут отправлять на двухнедельный карантин" , "Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной".

И мало кто обращает внимание, что количество смертей из-за гриппа выше, чем из-за коронавируса (а в Украине вообще пока от COVID-19 никто не пострадал), а сама болезнь приобрела масштаб эпидемии: по данным Минздрава, за неделю с 24 февраля по 3 марта ОРВИ заболел 213 531 человек, что на 17,1% выше эпидемиологического порога, с начала сезона от осложнений гриппа умерли 54 человека.

О том, насколько эффективны меры борьбы с коронавирусом, чем он отличается от гриппа, и стоит ли его опасаться больше, Фокус поговорил с Андреем Александриным, эпидемиологом, основателем и главой общественной организации "Инфекционный контроль в Украине".

Медики в стране не готовы

Чем реально опасен коронавирус?

– Коронавирус – обычное острое респираторное заболевание, его можно назвать сезонным. От других ОРВИ он отличается только тем, что еще плохо изучен. Опасность нового коронавируса для людей – это вирусная пневмония, которая плохо лечится. Это осложнение ровно такое же, как и у гриппа - от вирусных пневмоний у нас умирает много людей, но гриппа так не боятся.

Все то, что должно быть отработано медиками на сезонный подъем заболеваний ОРВИ, должно было показать эффективность и в случае с коронавирусом. Но поскольку мы еще не научились бороться с гриппом, и у нас огромное внутрибольничное распространения инфекционных заболеваний, то и с коронавирусом система здравоохранения бороться не готова. При отсутствии системы невозможно подготовиться за две недели. Случай в Черновцах это хорошо показывает. Руководители Минздрава говорят, что все хорошо, в то же время врач из черновицкой больницы показывает неприемлемые условия содержания больного. Не позавидуешь медикам, которые оказались заложниками в этой ситуации.

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Как оцениваете действия врачей в Черновцах? Готовы ли медики к вспышке эпидемии?

– Мне жаль, что медицинским сотрудникам приходится принимать такого рода пациентов в унизительных условиях. То, что наши чиновники называют инфекционными отделениями, ими на самом деле не являются. У медиков этого отделения в Черновцах также отсутствуют средства индивидуальной защиты. Минздрав занимается показухой, когда на камеры показывали людей в костюмах биологической защиты с респираторами и очками, но на местах ни у кого их нет. Мы сейчас работаем по всей Украине и везде это отмечаем. Больше всего удивляет, что Минздрав выдал приказ 17 февраля 2020 года о том, что каждое медучреждение должно рассчитать количество средств индивидуальной защиты и закупить их в срочном порядке. И это в момент больших спекуляций на рынке, когда под видом средств индивидуальной защиты продают лежалый, никому ненужный товар непонятных производителей. Медики не обладают достаточной информацией о том, что нужно использовать, а что – нет. По сути, министерство привело к ситуации, когда медики вынуждены покупать ширпотреб, который их никак не защищает. К сожалению, из года в год мы видим одну и ту же ситуацию – органы власти не могут создать безопасные условия для работы медиков. Для меня эта ситуация ожидаемая, потому что продолжается не первый год. Если мы не можем адекватно реагировать на грипп, то на коронавирус – тем более.

Какими должны быть условия в больницах, чтобы принимать людей с коронавирусом? Есть ли в Украине хоть один такой бокс, который можно считать приемлемым по международным стандартам?

– Такое понятие, как инфекционный бокс или полубокс, в мире отсутствует. Вместо них используют изоляционные палаты. Теоретические каждое отделение стационара должно иметь возможность изолировать пациента, если у него есть подозрение на какое-либо инфекционное заболевание, или у него выявили мультирезистентные микроорганизмы, вызывающие устойчивость к антибиотикам, чтобы они не передавались другим пациентам. Все наши лечебные учреждения не могут принимать таких больных, так как в боксах отсутствует механическая система вентиляции, также нет отработанных процедур, как медработники должны себя вести в таких ситуациях, какие средства индивидуальной защиты и наборы препаратов должны использовать. В этом вопросе я далек от оптимизма, считаю, что наша система здравоохранения не готова к эпидемиям или пандемии.

Каковы риски эпидемии коронавируса в Украине?

– Я уверен, что когда в Украине установится постоянная теплая погода, то вся группа заболеваний ОРВИ сойдет на нет. И риски распространения коронавируса будут минимальными.

Самый негативный сценарий – это внутрибольничное распространение коронавируса, опасное для сотрудников больниц, в первую очередь. Поскольку они ходят домой, то могут в инкубационном периоде передать инфекцию своим родным и знакомым. Этот путь, к сожалению, пока наименее отработан и наиболее опасен.

Украинцы, находившиеся в Новых Санжарах на карантине, коронавирусом не заразились (Фото: УНИАН)

Каким может быть решение для украинских медучреждений?

– Нужно пересмотреть все мероприятия, касающиеся профилактики внутрибольничных инфекций. Нам необходима национальная программа подготовки специалистов, также нужно прописать процедуры мероприятий, которые должны проводить в медучреждениях. Нам необходимо создать или вернуть в украинские больницы такие специальности, как госпитальный эпидемиолог, специалист по инфекционному контролю. Это системные изменения, которые помогут улучшить ситуацию. В наших условиях практически отсутствующего финансирования быстро это сделать невозможно.

Памятка пациенту

Как снизить вероятность заражения?

Это простые мероприятия. В первую очередь, нужно проветривать помещения, и чем чаще вы это будете делать, тем лучше. Уровень заболеваемости ОРЗ, к примеру, резко снижается в апреле, потому что приходит тепло, и люди открывают окна и чаще дышат свежим воздухом.

Крайне важна гигиена рук – чем чаще моете, тем ниже риск заражения.

Также если вы заболели, у вас есть катаральные проявления – чихание, кашель – то не нужно ходить в коллектив и распространять вирус на своих коллег, знакомых. Если вы сильно заболели, то нужно обратиться к медицинской помощи.

Помогают ли маски?

В случае с масками однозначного ответа нет, нужно оценивать риски. Нет смысла надевать их на здоровых людей. Маски не помогают в закрытом помещении, где есть концентрация инфекционного аэрозоля. Человек в маске будет вдыхать его в таком же объеме, как и люди, у кого их нет. Помогает респиратор, но качественный.

Если же человек заболел, и у него есть катаральные проявления, температура, то он может надеть маску, если находится в лечебном учреждении, и то, лишь в том случае, если его перевозят из одного места в другое. Или если в клинику приходят родители с заболевшим ребенком, и на него трудно надеть хирургическую маску, то медработник сам должен быть в маске, чтобы на его лицо и слизистые не попадали капли от кашля или чихания. Масочные режимы, которые у нас внедряют в медучреждениях, неэффективны.

В том, как разные страны подходят к борьбе с пандемией коронавируса, есть два подхода. Первый – это жесткий карантин, ограничение передвижения, как это делают в Китае. С другой стороны, европейские страны, к примеру, Германия, говорят, что бессмысленно закрывать границы и устраивать карантины, потому что инфекция уже в стране и определенное количество людей все равно заболеет. Карантин или свобода?

Устраивать карантин, отменять мероприятия не стоит. Наша команда должна была представлять Украину 10 марта на Международном конгрессе по инфекционному контролю, а его отменили. Как специалист я рисков не вижу, это лишняя предосторожность. Повторюсь, по моему мнению, коронавирус – сезонное респираторное заболевание, и все. Его последствия на данный момент несравнимы с теми, к которым приводит сезонный грипп.