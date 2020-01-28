В интернете запущена интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Любой желающий имеет возможность отслеживать распространение эпидемии

Американские исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса запустили сайт, на котором в режиме реального времени можно наблюдать распространение нового китайского коронавируса 2019-nCov. Интерактивная карта находится на портале gisanddata.maps.

Сервис использует данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и центров по контролю заболеваемости в США, Европе и Китае.

Интерактивная карта показывает места, где зафиксированы случаи заражения, и дает подробную статистику по числу заболевших людей, умерших и выздоровевших. Таким образом, любой желающий имеет возможность отслеживать распространение эпидемии.

По данным сервиса, число зафиксированных случаев заболевания, а также смертей, за сутки выросло в 1,5 раза. На данный момент, всего в мире зафиксировано 4473 диагноза, 101 смерть и 63 выздоровевших.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

27 января сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.

В Китае за прошедшие сутки (27 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.

В Китае заявили, что пиковая стадия вспышки коронавируса наступит через неделю.