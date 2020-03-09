Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной

Всем пассажирам и водителям транспортных средств будет измеряться температура

Польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский заявил, что с 10 марта Польша вводит санитарный контроль со всеми соседними государствами, в частности с Украиной.

Об этом передает Укринформ.

"С завтрашнего всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией", – сказал глава МВД Польши.

По словам польского министра, санитарно-эпидемиологический контроль будет осуществляться круглосуточно "во всех автобусах, микроавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей".

Глава Пограничной службы Польши Томаш Прага уточнил, что в рамках контроля всем пассажирам и водителю будет измеряться температура. Они также должны будут заполнять на польском или английском языках так называемую карту путешественника.

В случае подозрения на заражение коронавирусом транспортное средство, в котором путешествовало лицо, будет изолировано от других автомобилей.

Прага также отметил, что внешнюю границу ЕС с Украиной, Беларусью и Россией ежедневно пересекает около 140 тыс. человек.

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