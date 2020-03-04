Коронавирус добрался до Польши. Первый пациент приехал из Германии

Заболевший госпитализирован, контактные лица находятся на домашнем карантине

В Польше подтверждения первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Лукаш Шумовский, передает Польское радио.

Он рассказал, что пациент родом из Любушского воеводства и недавно приехал из Германии. Сейчас находится в больнице в городе Зелена Гура. Состояние здоровья заболевшего – хорошее. Все, кто с ним контактировал, находятся сейчас на домашнем карантине.

Отметим, что по состоянию на 4 марта Германия находится на шестом месте в мире (240 заразившихся) и на втором – в мире по числу зараженных коронавирусом в мире.

Как ранее сообщал Фокус:

3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии.

На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки.

При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции. Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.