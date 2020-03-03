В департаменте здравоохранения Черновицкой ОГА заявили, что медицинских показателей для изоляции женщины нет, это социальные причины

Жену украинца, у которого 3 марта обнаружили заболевание короновирусом, забрали в больницу на обсервацию по требованию ее соседей.

Как сообщило местное издание Черновецкий проминь, накануне под домом заболевшего в Черновцах собралась толпа. Хотя у жены заболевшего и не было признаков заболевания, жильцы дома потребовали, чтобы она находилась в изоляции.

На встречу с возмущенными людьми пришел мэр Черговцов Алексей Каспрук, секретарь исполкома Антонина Бабюк, а также медики и сотрудники полиции. Они попытались успокоить людей, убеждая их в том, что у жены больного коронавирусом нет симптомов заболевания.

Как передает другое местное издание molbuk.ua, жена больного согласилась на обсервацию. Позже медики забрали женщину в карету скорой медицинской помощи.

Заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук в комментарии Громадському сообщила, что для отправки женщины в обсервацию нет медицинских показателей – это исключительно социальные причины.

"Мы женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", — рассказала Полищук.

Напомним, 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки. При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции. Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.

2 марта Евросоюз повысил уровень риска от коронавируса, так как Covid-2019 проник в 18 из 27 стран-членов. Глава Европейской комиссии сообщила, что уровень риска был повышен до "высокого".