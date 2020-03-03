Чиновница Черновицкой ОГА: Через границу каждый день прибывают 50 человек из Италии

В Черновцах зафиксирован первый случай заболевания COViD-19. Мужчина с коронавирусом находится в больнице, но его супругу госпитализировать не стали. Местная власть и врачи отслеживают их контакты с другими людьми. Фокус поговорил с Марией Полищук, заместителем директора департамента охраны здоровья Черновицкой облгосадминистрации, о том, готов ли регион к эпидемии и как налажено взаимодействие между службами.

Контакты отслеживают

Супруги из Черновцов с 21 по 26 февраля путешествовали по Италии на личном автомобиле. Возвращаясь в Украину, они чувствовали себя хорошо. На контрольно-пропускном пункте «Порубное» пограничники измерили у них температуру, она была нормальной, так что их без проблем пропустили. Но через два дня мужчине стало плохо, появился жар и боли в горле. Он обратился к семейному врачу, и его сразу же госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы. По результатам анализа лабораторного центра 3 марта у пациента подтвердилось заболевание COViD-19. Сейчас он находится в отдельной палате, и врачи предпринимают все меры для того, чтобы вирус не распространился, рассказала Фокусу Мария Полищук. «У него стабильное состояние, но есть температура, и он кашляет», - уточнила чиновница.

В то же время супругу заболевшего черновчанина госпитализировать не стали. Она остаётся в своей квартире в самоизоляции, из дома не выходит, а за её состоянием наблюдает семейный врач. «Женщина на сегодняшний день здорова, у неё нет никаких проявлений [болезни]», - отмечает Полищук.

Сейчас специалисты отслеживают общение пациента и его супруги с другими людьми. «Мы будем отрабатывать те контакты, которые у них были по мере продвижения от города Сучавы [город в Румынии на границе с Украиной] до Черновцов, а потом и до инфекционного стационара», - сообщает чиновница. Под наблюдением уже находятся работавшие с ними пограничники, медики скорой помощи и врачи инфекционного отделения. По уверениям Полищук, со своими соседями и другими людьми заболевший не контактировал.

Из Италии приезжают по 50 человек ежедневно

В настоящее время департамент охраны здоровья Черновицкой облгосадминистрации находится на связи с пограничными пунктами региона, откуда передаётся информация об украинцах, приезжающих из стран в зоне риска. По словам Полищук, город был заранее готов к коронавирусу. «Изначально было понятно, что шансы попадания к нам вируса очень высоки. Каждый день к нам приезжают люди из Италии, из Румынии и из Польши, где уже есть случая заражения», - подчёркивает чиновница. По данным пограничных пунктов пропуска, только из Италии ежедневно в Черновицкую область прибывают около 50 человек. Всем приезжим на границе измеряют температуру. Если у человека фиксируется жар, то с границы его сразу госпитализируют.

По заверениям Полищук, сегодня ресурсов и мест в больницах для приёма пациентов хватает. Инфекционное отделение в Черновцах рассчитано на 60 человек. Помимо заболевшего пациента, там находится ещё двое местных жителей с подозрением на коронавирус, однако подтверждения по ним нет. «Если мест будет не хватать, тогда обратимся в центральные органы власти», - уточнила чиновница.

На Буковине работает круглосуточная «горячая линия» 066 084 93 13, где консультируют по всем вопросам об оказании медицинской помощи в случае симптомов COViD-19 .