Приехал из Италии, симптомы появились не сразу. Что известно о первом случае коронавируса в Украине

Мужчину отправили на самоизоляцию. После ухудшения состояния его забрали в больницу. Сейчас заболевший находится в удовлетворительном состоянии

В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабинете министров. Также детали о первом заболевшим сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Коронавирусную инфекцию выявили у жителя Черновцов, который недавно вернулся из Италии. Он вылетел из Италии в Румынию, а потом на собственном авто направился в Украину. Путешествовал он вместе с женой. На границе его остановил санитарный контроль, который выявил первые симптомы – повышенную температуру и сухой кашель (об этом сообщил Радукций, но позже в МОЗ уточнили, что симптомы проявились не сразу) . Мужчине выдали памятку и направили на домашнюю изоляцию под контролем семейного врача.

Прибыв домой мужчина и женщина самоилозировались. Спустя два дня у мужчины усилились симптомы, после чего он обратился к семейному врачу.

"29 февраля поздно ночью появились симптомы, которые требовали дополнительной консультации в инфекционной больнице. Была вызвана скорая помощь, приехала бригада, которая определена управлением здравоохранения для транспортировки больных на коронавирусную инфекцию, и доставлен больной в госпитальную базу, которая была определена приказом управления здравоохранения Черновицкой области", – сообщил Ляшко.

1 марта ему сделали тест на грипп А и В, а когда они дал отрицательный результат, биологические образцы отправили для проверки на коронавирус в киевскую лабораторию.

"Вчера я говорил, что у нас было четыре случая подозрения. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека. Все материалы и образцы переданы в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Но случай зарегистрирован в Украине, и мы начали работать с контактными лицами. Контактных лиц немного, все они известны местным эпидемиологам", - сказал Ляшко.

Радуцкий в свою очередь сообщил, что мужчина находится в удовлетворительном состоянии. Осложнений, которые может вызывать коронавирус, в частности вирусную пневмонию, у него пока не обнаружили.

Наталья Гопко, и.о. директора Черновицкого областного лабораторныого центр МОЗ рассказала, что жена заразившегося мужчины сейчас продолжает находится на домашней изоляции, у нее также возьмут образцы для проверки на коронавирус. Также проверят и пограничников, которые могли контактировать с больным, и врачей.

Главный санитарный врач говорит, что "система продемонстрировала свою готовность к первому случаю, никаких экстремальных или чрезвычайных событий не произошло".

По его словам, Кабмином разработа алгоритм действий если будет выявлена передача вируса в пределах страны и его распространение за пределы административной единицы (населенного пункта, района или области).

"Мы находимся все в той же фазе развития эпидемии, когда у нас регистрируются единичные случаи завозной коронаинфекции", - отметил Ляшко.

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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что у мужчины при пересечении границы симптомы не были обнаружены. В Черновицкой ОГА сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. При возвращении домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. Пограничники на контрольно-пропускном пункте "Порубное" измерили ему температуру, она была нормальной. Лихорадка и першение в горле появились у мужчины 28 февраля. Он сразу же обратился к семейному врачу и оставался дома.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.