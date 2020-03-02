Евросоюз повысил уровень риска от коронавируса: Covid-2019 проник в 18 из 27 стран-членов

Глава Европейской комиссии сообщила, что уровень риска был повышен до "высокого"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС повысил уровень опасности от коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

По ее словам, в ЕС была создана специальная "группа реагирования на коронавирус", чтобы остановить распространение вируса в странах Европы. Также дер Ляйен добавила, что Евросоюз повысил уровень риска коронавируса с "умеренного" до "высокого".

"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) объявил сегодня, что уровень риска для людей в Европейском Союзе поднялся с "умеренного" до "высокого", – заявила глава ЕК в Брюсселе, 2 марта.

"Другими словами, вирус продолжает распространяться", – подытожила дер Ляйен.

Она добавила, что последние восемь недель проводилась "интенсивная" работа, чтобы отыскать способы борьбы с вирусом.

Также комиссар ЕС по здравоохранению сказала Стелла Кириакидес, что 38 граждан ЕС умерли, а также в 18 из 27 стран-членов блока в настоящее время зарегистрировано 2100 подтвержденных случаев коронавируса.

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