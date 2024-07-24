Площадью Европы она называлась с 2001 года. И была создана в честь "единства Европы и укрепления дружбы".

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В Москве переименовали площадь Европы у Киевского вокзала. Теперь она называется площадью Евразии. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Указ о переименовании площади подписал мэр города Сергей Собянин.

Постановление указывает на "необходимость изменить название площади Европы, которая располагается вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово Западного административного округа города".

"Переименовать площадь Европы, расположенную вблизи Киевского вокзала в районе, в площадь Евразии", — указано в постановлении.

Постановление о переименовании Фото: Скриншот

Площадь Европы была открыта в 2002 году как часть российско-бельгийского проекта, как символ дружбы и единства Европы.

Надпись на скульптуре "Похищение Европы" Фото: tripadvisor

На площади расположены 48 колонн с флагами европейских стран, изначально там был и флаг Украины.

Вид на Киевский вокзал и ансамбль уже бывшей площади Европы Фото: tripadvisor

В центре площади расположены фонтан и абстрактная скульптура "Похищение Европы" бельгийского скульптора Оливье Стребеля.

В постановлении по переименованию отмечено, что решение отречься от старого названия "отражает намерение Москвы придать площади новое название, отражающее более широкую географическую концепцию Евразии". Неясно, останется ли памятная надпись о "единстве Европы".

Напомним, в начале июля на Красной площади в Москве задержали пожилую женщину, которая писала аббревиатуру "ГУР" на Лобном месте. Прежде, чем ее задержали полицейские, она успела закончить. Официально сообщалось, что женщину якобы заставили это сделать некие "украинские мошенники".