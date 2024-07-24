Неактуальна назва: площу Європи в Москві перейменували на площу Євразії

Площею Європи вона називалася з 2001 року. І була створена на честь "єдності Європи та зміцнення дружби".

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У Москві перейменували площу Європи біля Київського вокзалу. Тепер вона називається площею Євразії. Про це повідомляє агентство "Прайм".

Указ про перейменування площі підписав мер міста Сергій Собянін.

Постанова вказує на "необхідність змінити назву площі Європи, яка розташовується вздовж Бережківської набережної в районі Дорогомилово Західного адміністративного округу міста".

"Перейменувати площу Європи, розташовану поблизу Київського вокзалу в районі, на площу Євразії", — зазначено в постанові.

Постанова про перейменування Фото: Скриншот

Площу Європи було відкрито 2002 року як частину російсько-бельгійського проєкту, як символ дружби і єдності Європи.

Напис на скульптурі "Викрадення Європи" Фото: tripadvisor

На площі розташовані 48 колон із прапорами європейських країн, спочатку там був і прапор України.

Вид на Київський вокзал і ансамбль уже колишньої площі Європи Фото: tripadvisor

У центрі площі розташовані фонтан і абстрактна скульптура "Викрадення Європи" бельгійського скульптора Олів'є Стребеля.

У постанові щодо перейменування зазначено, що рішення зректися старої назви "відображає намір Москви надати площі нову назву, що відображає ширшу географічну концепцію Євразії". Неясно, чи залишиться пам'ятний напис про "єдність Європи".

Нагадаємо, на початку липня на Красній площі в Москві затримали літню жінку, яка писала абревіатуру "ГУР" на Лобному місці. Перш, ніж її затримали поліцейські, вона встигла закінчити. Офіційно повідомлялося, що жінку нібито змусили це зробити якісь "українські шахраї".