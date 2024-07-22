Необходимые для жизни компоненты способны выжить на ледяных спутниках Сатурна и Юпитера (фото)

Ученые выяснили, что аминокислоты могут выжить в ледяной поверхности Энцелада и Европы, а значит там потенциально может быть жизнь.

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Ученые уже давно предполагают, что и Энцелад, один из 146 известных спутников Сатурна, и Европа, один из четырех самых больших спутников Юпитера среди его 95 спутников, могут содержать огромные океаны с жидкой водой, в которых обитает жизнь. Если это так, то сложные органические молекулы, такие как аминокислоты, то есть строительные блоки жизни, могли бы служить биосигнатурами для ее обнаружения. Проблема, в том, что и Европа, и Энцелад подвергаются сильному излучению Солнца, которое может разрушить сложные органические молекулы на их поверхности. Но новое исследование, опубликованное в журнале Astrobiology, показывает, что эти биосигнатуры могут выжить, если они сохранятся в ледяных оболочках спутников. Эти молекулы могут располагаться так близко к поверхности, что будущие посадочные аппараты смогут их обнаружить, пишет Space.

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Как показывают эксперименты необходимые для жизни компоненты, в частности аминокислоты и нуклеиновые кислоты, могут находится на Европе на глубине до 20 см, а на Энцеладе вообще на глубине до 1 см.

Хотя Европу и Энцелад часто называют двумя наиболее вероятными мирами, где находиться внеземная жизнь, маловероятно, чтобы эта жизнь обитала на поверхности спутников. Это связано с тем, что у них практически нет атмосферы и они очень холодные, но и с тем, что они подвержены влиянию сильного солнечного и космического излучения.

Тем не менее, считается, что и Европа, и Энцелад имеют под своей толстой ледяной поверхностью океаны с жидкой водой. Таким образом, эти океаны будут защищены вредного излучения и будут теплыми из-за внутреннего тепла. Теоретически, если в океанах есть правильный химический состав и источник энергии, в них может обитать жизнь.

Хотя аминокислоты могут создаваться как живыми существами, так и не биологическими процессами, обнаружение их на Европе или Энцеладе было бы потенциальным признаком существования там жизни. Аминокислоты являются ключевым компонентом для создания белка у земных живых существ.

Спутник Юпитера Европа (слева) и спутник Саутрна Энцелад (справа) Фото: NASA

Ученые взяли образцы аминокислот, поместили их в безвоздушные емкости и охладили примерно до минус 196 градусов Цельсия. Затем ученые бомбардировали аминокислоты высокоэнергетическим светом, называемым гамма-лучами, чтобы проверить способность молекул к выживанию. Ученые также проверили, насколько хорошо аминокислоты могут выжить в мертвых бактериях, запечатанных во льдах Европы и Энцелада, и выяснили, какое влияние их смешивание с метеоритным материалом окажет на их выживание.

Впервые ученые рассмотрели возможность воздействия более низких доз излучения на эти молекулы, которые не полностью расщепляют аминокислоты. Авторы пришли к выводу, что поврежденные молекулы все еще могут служить биосигнатурами.

Ученые обнаружили, что аминокислоты разлагаются быстрее при смешивании с кремнеземом, подобно тому, который содержится в метеоритной пыли. Но аминокислоты в мертвых микробактериях разлагались медленнее. Это может быть связано с тем, что бактериальный клеточный материал защищает аминокислоты от реактивных соединений, образующихся в результате бомбардировки излучением.

По словам ученых, медленные темпы разрушения аминокислот в биологических образцах в условиях поверхности, подобной той, что есть на Европе и Энцеладе, подкрепляют аргументы в пользу будущего обнаружения жизни с помощью посадочных аппаратов.

Как уже писал Фокус, космический телескоп за 800 млн долларов повредил удар из космоса. Телескоп Gaia работает уже более 10 лет на расстоянии 1,5 млн км, но возникшие проблемы ставят под угрозу дальнейшие наблюдения за космосом.

Напоминаем, что другое исследование, о котором уже писал Фокус, показало, где может скрываться внеземная жизнь на ледяных спутниках Сатурна и Юпитера.