Необхідні для життя компоненти здатні вижити на крижаних супутниках Сатурна і Юпітера (фото)

Вчені з'ясували, що амінокислоти можуть вижити в крижаній поверхні Енцелада і Європи, а значить там потенційно може бути життя.

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Вчені вже давно припускають, що і Енцелад, один із 146 відомих супутників Сатурна, і Європа, один із чотирьох найбільших супутників Юпітера серед його 95 супутників, можуть містити величезні океани з рідкою водою, в яких мешкає життя. Якщо це так, то складні органічні молекули, такі як амінокислоти, тобто будівельні блоки життя, могли б служити біосигнатурами для його виявлення. Проблема в тому, що і Європа, і Енцелад піддаються сильному випромінюванню Сонця, яке може зруйнувати складні органічні молекули на їхній поверхні. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Astrobiology, показує, що ці біосигнатури можуть вижити, якщо вони збережуться в крижаних оболонках супутників. Ці молекули можуть розташовуватися так близько до поверхні, що майбутні посадочні апарати зможуть їх виявити, пише Space.

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Як показують експерименти, необхідні для життя компоненти, зокрема амінокислоти та нуклеїнові кислоти, можуть перебувати на Європі на глибині до 20 см, а на Енцеладі взагалі на глибині до 1 см.

Хоча Європу і Енцелад часто називають двома найімовірнішими світами, де знаходиться позаземне життя, малоймовірно, щоб це життя жило на поверхні супутників. Це пов'язано з тим, що у них практично немає атмосфери і вони дуже холодні, а й з тим, що вони схильні до впливу сильного сонячного і космічного випромінювання.

Проте вважається, що і Європа, і Енцелад мають під своєю товстою крижаною поверхнею океани з рідкою водою. Таким чином, ці океани будуть захищені від шкідливого випромінювання і будуть теплими через внутрішнє тепло. Теоретично, якщо в океанах є правильний хімічний склад і джерело енергії, в них може жити життя.

Хоча амінокислоти можуть створюватися як живими істотами, так і не біологічними процесами, виявлення їх на Європі або Енцеладі було б потенційною ознакою існування там життя. Амінокислоти є ключовим компонентом для створення білка у земних живих істот.

Супутник Юпітера Європа (ліворуч) і супутник Саутрна Енцелад (праворуч) Фото: NASA

Вчені взяли зразки амінокислот, помістили їх у безповітряні ємності та охолодили приблизно до мінус 196 градусів Цельсія. Потім вчені бомбардували амінокислоти високоенергетичним світлом, званим гамма-променями, щоб перевірити здатність молекул до виживання. Вчені також перевірили, наскільки добре амінокислоти можуть вижити в мертвих бактеріях, запечатаних у льодах Європи і Енцелада, і з'ясували, як вплине їхнє змішування з метеоритним матеріалом на їхнє виживання.

Уперше вчені розглянули можливість впливу нижчих доз випромінювання на ці молекули, які не повністю розщеплюють амінокислоти. Автори дійшли висновку, що пошкоджені молекули все ще можуть слугувати біосигнатурами.

Вчені виявили, що амінокислоти розкладаються швидше при змішуванні з кремнеземом, подібно до того, який міститься в метеоритному пилу. Але амінокислоти в мертвих мікробактеріях розкладалися повільніше. Це може бути пов'язано з тим, що бактеріальний клітинний матеріал захищає амінокислоти від реактивних сполук, що утворюються внаслідок бомбардування випромінюванням.

За словами вчених, повільні темпи руйнування амінокислот у біологічних зразках в умовах поверхні, подібної до тієї, що є на Європі та Енцеладі, підкріплюють аргументи на користь майбутнього виявлення життя за допомогою посадкових апаратів.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп за 800 млн доларів пошкодив удар з космосу. Телескоп Gaia працює вже понад 10 років на відстані 1,5 млн км, але виниклі проблеми ставлять під загрозу подальші спостереження за космосом.

Нагадуємо, що інше дослідження, про яке вже писав Фокус, показало, де може ховатися позаземне життя на крижаних супутниках Сатурна і Юпітера.