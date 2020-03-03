Коронавирус добрался до Украины. Первый случай заболевания подтвержден в Черновцах

Все контактные лица известны местным эпидемиологам

В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабинете министров.

"Вчера я говорил, что у нас было четыре случая подозрения. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека. Все материалы и образцы переданы в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Но случай зарегистрирован в Украине, и мы начали работать с контактными лицами. Контактных лиц немного, все они известны местным эпидемиологам", - сказал Ляшко.

Он утверждает, что ничего страшного не случилось, а медицинская система оказалась готова к первому случаю заболевания

Ляшко сообщил, что житель Черновцов недавно вернулся из Италии. По его словам, прибывшие из Италии мужчина и женщина самоизолировались, а спустя два дня у мужчины появились симптомы, после чего он обратился к семейному врачу.

"9 февраля поздно ночью появились симптомы, которые требовали дополнительной консультации в инфекционной больнице. Вызвали скорую помощь и больного доставили в госпитальную базу, которая была определена приказом управления здравоохранения Черновицкой области", - сообщил Ляшко.

1 марта сделали тест на грипп, а когда он дал отрицательный результат, проверили на коронавирус.

"Мы находимся все в той же фазе развития эпидемии, когда у нас регистрируются единичные случаи завозной коронаинфекции", - отметил главный санитарный врач.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.