Пандемия коронавируса становится реальной угрозой, – глава ВОЗ
2020-03-09 19:22:27
Гебреисус отметил, что пандемию COVID-19 можно будет контролировать
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве заявил, что угроза пандемии коронавируса становится реальной.
Ранее ВОЗ отказывалась называть ситуацию пандемией. При этом, Гебреисус отметил, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать.
"Теперь, когда коронавирус обосновался во многих странах, угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Суть в следующем: мы не во власти этого вируса", – сказал Гебреисус.
Напомним, в понедельник, 9 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план по борьбе с коронавирусом.
Минфин и МОЗ до 11 марта должны выдвинуть предложения по увеличению финансирования для закупки лабораторными центрами МОЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для подтверждения коронавируса.
Минздрав должен разработать план по реагированию на вспышки и донести его до местных органов власти, а также отработать вопрос по созданию сети центров по контролю и профилактике заболеваний.
Медицинским работникам и Госпогранслужбы поручили досматривать всех, кто прибывает в Украине из-за границы, а также через контрольно-пропускные пункты с временно оккупированными территориями на Донбассе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Минздрав обнародовал статистику по состоянию на 9 марта. В стране официально зарегистрирован всего один случай заражения вирусом.
- 9 марта в мире общее число инфицированных достигло 108,568 тыс. человек, увеличившись за прошедшие сутки больше чем на 3,5 тыс. случаев.
- По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.
- На борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира, в том числе и 49 украинцев.