Пандемия коронавируса становится реальной угрозой, – глава ВОЗ

2020-03-09 19:22:27

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Гебреисус отметил, что пандемию COVID-19 можно будет контролировать

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве заявил, что угроза пандемии  коронавируса становится реальной.

Ранее ВОЗ отказывалась называть ситуацию пандемией. При этом, Гебреисус отметил, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать.

"Теперь, когда коронавирус обосновался во многих странах, угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Суть в следующем: мы не во власти этого вируса",  – сказал Гебреисус.

Напомним, в понедельник, 9 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план по борьбе с коронавирусом. 

Минфин и МОЗ до 11 марта должны выдвинуть предложения по увеличению финансирования для закупки лабораторными центрами МОЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для подтверждения коронавируса.

Минздрав должен разработать план по реагированию на вспышки и донести его до местных органов власти, а также отработать вопрос по созданию сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Медицинским работникам и Госпогранслужбы поручили досматривать всех, кто прибывает в Украине из-за границы, а также через контрольно-пропускные пункты с временно оккупированными территориями на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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