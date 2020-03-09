Гебреисус отметил, что пандемию COVID-19 можно будет контролировать

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве заявил, что угроза пандемии коронавируса становится реальной.

Ранее ВОЗ отказывалась называть ситуацию пандемией. При этом, Гебреисус отметил, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать.

"Теперь, когда коронавирус обосновался во многих странах, угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Суть в следующем: мы не во власти этого вируса", – сказал Гебреисус.

Напомним, в понедельник, 9 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план по борьбе с коронавирусом.

Минфин и МОЗ до 11 марта должны выдвинуть предложения по увеличению финансирования для закупки лабораторными центрами МОЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для подтверждения коронавируса.

Минздрав должен разработать план по реагированию на вспышки и донести его до местных органов власти, а также отработать вопрос по созданию сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Медицинским работникам и Госпогранслужбы поручили досматривать всех, кто прибывает в Украине из-за границы, а также через контрольно-пропускные пункты с временно оккупированными территориями на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

Минздрав обнародовал статистику по состоянию на 9 марта. В стране официально зарегистрирован всего один случай заражения вирусом.

9 марта в мире общее число инфицированных достигло 108,568 тыс. человек, увеличившись за прошедшие сутки больше чем на 3,5 тыс. случаев.

По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.

На борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира, в том числе и 49 украинцев.