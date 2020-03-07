Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии граждан Украины среди инфицированных

На борту лайнера Grand Princess, который изолирован у берегов Калифорнии из-за вспышки коронавируса, находится 49 граждан Украины.

Об этом сообщает директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

"По информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде у берегов Северной Калифорнии, находятся 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", – говорит Погорельцев.

По его словам, на борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира (из них 1,1 тысячи – члены экипажа и 2,4 тысячи – пассажиры).

"Компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая в штате Калифорния, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне", – сообщил Погорельцев.

"Учитывая это, местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна, и вертолетами береговой охраны США на борт были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также той категории лиц, которые имеют первые признаки респираторной инфекции", – добавил он.

Напомним, ранее вице-президет США Майкл Пенс сообщал, что по меньшей мере 21 человек болен коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess.

Лайнер Grand Princess принадлежит американской компании Princess Cruise. Эта же компания управляет судном Diamond Princess, которое из-за коронавируса находится на карантине у берегов Японии. На Diamond Princess коронавирусом заразилось 706 пассажиров и членов экипажа, шесть человек умерли.

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